Woher kommt die Sehnsucht, eine Geschichte nur so und nicht anders zu erzählen und erzählt zu bekommen? Man kennt das von kleinen Kindern: Wenn man ihnen Märchen erzählt oder immer wieder dasselbe Buch vorliest, korrigieren sie jede Abweichung und sind empört, wenn man etwas überblättert oder vergisst.

Kinder wollen eine klare Welt, wollen Eindeutigkeit und innere Sicherheit. Und Erwachsene? Erwachsene, also Wahlberechtigte, politisch beteiligte Menschen wollen das auch: Klarheit, Eindeutigkeit, sie wollen sich festlegen auf eine Meinung und eine Erzählung, sie wollen nicht immer wieder neu über die Lage nachdenken und die Sicherheit des Urteils in Frage stellen.

Aber: Diese Haltung kann sehr gefährlich werden, zumal dann, wenn tatsächlich Allen dieselbe Meinung und Auffassung eingebläut wird und wenn jede Abweichung als gefährlich, böse, hetzerisch und fast schon verboten beschrieben wird.

Die Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs ist ein hervorragendes Beispiel: Politik und Medien in Deutschland haben mit großem Erfolg die Behauptung verbreitet, Russland habe die Ukraine einfach so überfallen: aus Bosheit oder aus Gier, jedenfalls grundlos. Und deshalb müsse der Westen sich kompromislos an die Seite der Ukraine stellen und den Kampf gegen Russland unterstützen und führen. Es kann in dieser Frage sozusagen keine zweite Meinung geben.

Es gibt aber eine zweite Meinung, und so ganz allmählich wird sie lauter. Wir haben da zum einen prominentere Publizisten wie Ulrike Guérot, die in ihrem faszinierenden Buch „Endspiel Europa“ die Frage nach der Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs laut und deutlich stellt (PI-NEWS hat darüber berichtet, hier kann man das Buch bestellen).

Es gibt daneben aber vor allem auch die AfD, die zumindest in Teilen versucht, eine andere Geschichte zu erzählen. Vorne dran ist Professor Hans Neuhoff, der den Kreisverband Bonn als Sprecher vertritt und dem Bundesfachausschuss „Außen- und Sicherheitspolitik“ der AfD angehört. Neuhoff hat im Oktober beim Institut für Staatspolitik einen Vortrag gehalten, in dem er die „Realismustheorie der internationalen Beziehungen“ erläutert und auf den Ukraine-Konflikt anwendet. Sein Referat gilt mittlerweile neben dem von Gabriele Krone-Schmalz in Reutlingen als einer der besten und wissenschaftlich fundiertesten Beiträge einer anderen Sichtweise auf den Stellvertreterkrieg, den die USA durch die Ukraine gegen Russland führen lassen.

