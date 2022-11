Auf der gutbesuchten Montagsdemo in Zittau am 14. November hielt Thomas Walde von den „Freunden von Pegida aus Zittau“ eine bemerkenswerte Rede, die es lohnt, hier noch einmal in Wort und Bild zu dokumentieren. Walde, der am Montag 72 Jahre wurde, mahnte die Teilnehmer der Demo und die Zuschauer an den Bildschirmen, nicht nachzulassen und regelmäßig auf die Straßen zu gehen. „Holen wir uns unsere Freiheit zurück! Holen wir uns unser Land zurück!“, so sein Schlusswort. Hier die ganze Rede – es gilt das gesprochene Wort:

Guten Abend Zittau, guten Abend Oberlausitz! Einen Great reset – einen großen Neustart. Das wollen einige Leute in ihrer grenzenlosen Machtgier, um sich selbst zu elitären Menschen zu erklären. Dazu ist es natürlich nötig, die anderen alle zu minderwertigen Wesen zu erklären. Wir haben es also – wieder mal – mit einer Art Rassenideologie zu tun. Nur dass dieses mal keine genetische Grenze gezogen werden soll,

sondern eine zwischen nötigen und unnötigen Menschen. Was verwerflicher ist, will ich gar nicht erörtern.

Um das zu erreichen, müssen die unnötigen Massen von Menschen erst mal zur Unterwerfung gebracht werden. Dann folgt die Minimierung der unnötigen. Dazu ist denen, die sich zur Elite zählen, jedes Mittel recht. Ein Mittel dafür ist die Angst. Ein Volk, das in Angst lebt, lässt sich besser, lässt sich leichter regieren. Der normale Mensch hat ein gewisses Vertrauen in seine Regierung. Er kann es sich nicht vorstellen, dass seine Regierung nicht zu seinem Besten entscheidet.

Nun haben wir aber schmerzlich lernen müssen, dass es eben nicht so ist. Als großen Test hat man eine geplante – künstliche – Krankheit über die Menschheit gebracht. Jawohl geplant! Es ist ja nun allgemein bekannt, dass dieses Virus eine künstliche Züchtung aus dem Labor ist. Dabei ist es erst mal egal, aus welchem Labor es kommt und wie es aus diesem heraus kam. Ob absichtlich, oder versehentlich. Geplant war es schon viel länger. Das kann man auf verschiedene Weise nachweisen.

Covid 19 war der große Test. Und er hat funktioniert! Die Menschen ließen sich in Angst versetzen und haben ängstlich alles mitgemacht, was angeordnet wurde. Angefangen vom sinnlosen Maullappen, über Lockdowns bis zur höchst gefährlichen Genspritze. Mittlerweile haben die Hersteller dieser Giftbrühe ja zugeben müssen, dass diese weder vor einer Ansteckung durch Andere schützt noch gegen die

Weitergabe des Virus an Andere hilft.

Was sie aber bewirkt, ist, dass das Immunsystem der Gespritzten gegen andere Arten des Virus nicht mehr funktioniert. Gegen jede neue Mutante ist angeblich eine neue Spritzung nötig, wenn diese auch nur an acht Mäusen getestet wurde. Ob und wie lange diese wirkt, ist fraglich. Nebenbei dient die Giftspritze dem Ziel, die unnützen Esser zu minimieren. Deshalb drängt man vorrangig die Rentner, sich ein weiteres mal spritzen zu lassen.

Nebenbei vermindert sie auch noch die Fruchtbarkeit. Das ist ja auch ein Ziel der Globalisten. Und die Hersteller verdienen sich dumm und dusslig. Und die uns Regierenden haben die Hersteller dieser Giftbrühe auch noch von jeder Haftung freigestellt. Mit welchem Recht eigentlich?

Mittlerweile ist eine Spaltung der Gesellschaft erkennbar. Manche glauben immer noch, was sie täglich von den Systemmedien eingetrichtert bekommen. Andere sind früher oder später erwacht und informieren sich aus unabhängigen Quellen. Und es werden immer mehr. Das missfällt den Regierenden genauso wie den Systemmedien. Deshalb versuchen die alles, die Verbreitung der Wahrheit zu behindern.

Die alternativen Medien werden verleumdet und wir werden als Spinner und Aluhutträger verspottet, wenn nicht sogar als Staatsfeinde betitelt. Dafür hat man nun einen neuen Straftatbestand kreiert. Die „Delegitimierung des Staates“! Das passt auf jede Feststellung einer unfähigen Regierungsperson. Also ist es bestens geeignet, irgendwelchen regierungskritischen Reden vorzubeugen.

Und für den Fall, dass das noch nicht reicht, hat man letztens in aller Heimlichkeit den § 130 abgeändert. Nun ist auch die „gröbliche Verharmlosung“ einiger Verbrechen strafbar. Was aber nicht als strafbar gekennzeichnet ist, ist z.B. das Belügen der Zwangsgebührenzahler durch die Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie nämlich gestellte oder alte Bilder aus völlig anderen Gegenden als Beweise für angebliche Untaten präsentieren. Das beste Mittel gegen solche Lügen ist – einfach die Glotze aus lassen! Spart außerdem noch Strom.

Aber das sind alles nur Nebenkriegsschauplätze. Das wesentliche ist die Absicht, uns, das Volk, zu entmündigen und zu kontrollieren. Dazu gehört auch die vielgepriesene Digitalisierung. Beispiel „digitaler Euro“. Manche empfinden es als durchaus angenehm, alles mit Karte zu bezahlen. Das kann es auch sein, solange es auch noch Bargeld gibt. Denn Bargeld ist geprägte Freiheit. Wenn es aber nach dem Willen der Globalisten in Zukunft kein Bargeld mehr geben soll, gibt es auch kaum noch Freiheit.

Dann ist es nämlich ein Leichtes, den Verwendungszweck des digitalen Geldes zu kontrollieren, oder zu beschränken. Dann kann es eben einfach nicht mehr für alles verwendet werden.

Dann kann man zum Beispiel eben für einen Tag keine Fahrkarte zum Ort einer geplanten Großdemo kaufen. Oder es könnte, generell oder willkürlich, der Kauf von Kraftstoff beschränkt werden. Auf diese Art kann Wohlverhalten einfach erzwungen werden. Bis wir dann gar nichts mehr frei entscheiden können. Man will uns ja schon mal abgewöhnen Fleisch zu essen, dafür sollen wir uns an Mehlwürmer gewöhnen. Wie weit ist es dann noch, bis man uns das Biertrinken oder was auch immer austreiben will? Sklaven haben eben nicht selber zu bestimmen, was sie essen wollen. Wenn sie den ihnen vorgesetzten Fraß nicht mögen, haben sie scheinbar keinen Hunger.

Man übt ja schon mal, einige vom digitalen Geldverkehr abzuschneiden. Da kann man eben einige Sachen nicht mehr mit Paypal bezahlen. Anderen kündigt man gleich das Bankkonto, weil sie einer den Globalisten

verhassten Person oder Organisation gespendet haben. Ich kenne jemanden, der hat gekündigte Bankkarten wie ein Skatspiel. Und der hat kein Finanzvergehen begangen. Der ist den Globalisten eben besonders

verhasst, weil er ihre Machenschaften immer wieder ans Licht bringt. Wer im Zahlungsverkehr behindert wird, Ist auch in seiner persönlichen Freiheit behindert.

Dass wir uns unsere Freiheit nicht nehmen lassen wollen, haben letztens wieder Tausende in Dresden bekundet. Dabei kam es am Rande der Demo zu einem Zwischenfall, der kaum von jemandem bemerkt wurde, geschweige denn in den Systemnachrichten erwähnt werden wird. Eine Trommlerin wurde festgenommen. Aber warum? Und jetzt kommts: Diese Frau aus Thüringen hatte sich einige Tage zuvor einer

Personalienfeststellung in Plauen entzogen. Nun hatte man eben diese Frau mittels Überwachungskamera in dem Demozug in Dresden erkannt – und eben rausgefischt.

Das zeigt, wie weit die Begriffe des Datenschutzes heute ausgelegt werden können. Das zeigt aber auch, dass man wohl in der Lage ist, eine einzelne Person aus einer bewegten Masse herauszufinden. Bei

Patrioten geht das sichtlich schon ganz gut. Nun bleibt die Frage, warum das bei tausend illegal im Lande Herumlaufenden angeblich nicht geht.

Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt des „Great Reset“. Die Bevölkerung eines Landes soll nicht mehr aus einem Volk bestehen. Die Menschen könnten sich ja auf eine gewisse Zusammengehörigkeit

besinnen. Das wollen die Globalisten verhindern. Dazu will man möglichst viele fremde Menschen unter die Einheimischen bringen. Das Volk verdünnen oder eben austauschen. Die Umvolkung eben. Eine gemischte

Masse von vielen entwurzelten Menschen, die keine Verbindungen zueinander haben, lässt sich doch viel leichter dirigieren. Diese Menschen lassen sich eben auch leichter ausbeuten!

Dazu haben sie den sogenannten Migrationspakt geschlossen. Nach eben diesem Migrationspakt sollen wir alle, die es irgendwie zu uns geschafft haben, selbstverständlich sofort in unsere Sozialsysteme aufnehmen und auf alle möglichen Arten füttern. Mit dem, durch uns und unsere Vorfahren mühsam erarbeiteten Wohlstand. Also unseren Wohlstand planmäßig minimieren. Wollt Ihr das?

„Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein.“ – Dieser Ausspruch stammt zwar ursprünglich von Hitler. Aber wenn sich der Führende der Globalisten solch Nazisprech zu eigen macht, bleibt natürlich der Aufschrei der Systemmedien aus. Viele können sich einfach nicht vorstellen, dass es solche teuflischen Pläne gibt. Es ist eben zu teuflisch.

Viele fragten sich nach dem Nazireich, warum nicht viel mehr Juden weggegangen sind, als es noch möglich war, ehe man sie ins KZ gesperrt hat. Einfach deshalb, weil sie es sich nicht vorstellen konnten, dass es so viel teuflische Bosheit geben könnte. Wollen wir warten, ob es sich irgendwann herausstellt, dass es doch mehr Bosheit gibt, als wir es uns vorgestellt haben?

Nicht noch einmal! Nehmen wir es jetzt in die Hand und sorgen wir jetzt dafür, dass sich dieses Gesindel nicht zum Herren der Welt aufschwingt. Holen wir uns unsere Freiheit zurück! Holen wir uns unser Land zurück!

Like