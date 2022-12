Der Antaios-Verlag in Schnellroda hat soeben neue Bände der Erfolgsreihe „Kaplaken“ vorgelegt – ein Buchformat, das seit 2007 aus der rechtskonservativen Publizistik nicht mehr wegzudenken ist.

Zu den Tophits dieser handlichen und prägnanten Reihe, die sicher jeder rechte Leser schon einmal in der Hand hatte, zählen Titel wie „Warum ich kein Linker mehr bin“ von Manfred Kleine-Hartlage, “Hierarchie der Opfer“ von Martin Lichtmesz und Alex Kurtagics „Warum Konservative immer verlieren.“

Nun gibt es also drei neue Titel:

Zum einen ist da die Essaysammlung „Alterndes Land“ von Heino Bosselmann. Bosselmann ist Brandenburger, war bei den Grenztruppen, lebt in der Platte. Ein Feingeist mit täglich intensivem Sportprogramm, ein Lehrer, wie ihn sich wohl alle Schulleiter und die meisten Eltern wünschen. Es gibt keine Anstellung mehr für ihn. Warum? Man sagt es ihm gewunden durch die Blume. Nein, nein, seinen Veröffentlichungen sei nichts Extremistisches nachzusagen. Aber er habe Kontakte „nach rechts“, und daher wolle man von einer Anstellung absehen.

Bosselmann weiß aus der DDR, wie Unfreiheit buchstabiert wird. Er ist in der Lage zu vergleichen… Bosselmann ist ein exzellenter Beobachter. Und er kann schreiben. Sein Bändchen enthält sieben Texte aus unserem „alternden Land“.

Das zweite neue Bändchen stammt aus der Feder des Philosophen Simon Kießling und birgt hohes Provokationspotential. „Das neue Volk“ – ist das alte denn nicht gut genug? Kommt jetzt wieder einer mit dem Ruf nach „Fachkräften“ etc.? Mitnichten. Kießling ist weit entfernt davon, ein liberaler Multikultidenker zu sein. Aber er hat drei der rechten Gedankenansätze zur Restaurierung der Nation durchdacht: Markus Kralls „bürgerliche Gegenrevolution“, Martin Sellners Remigrationsforderung und David Engels Ansinnen einer Abspaltung, also das Vorhaben, abseits des Mainstreams eine kulturkonservative Zivilgesellschaft zu etablieren.

Kießling beschreibt das notwendige Scheitern all dieser Ansätze. Ein Volk, das sich im Niedergang befindet, ist nicht zu halten – wie bereits rechte Vordenker wie Oswald Spengler und Julius Evola wußten. Die Minderheit der heute noch psychopolitisch intakten Abendländer ist nicht mehr in der Lage, geschichtliche Wirksamkeit zu entfalten. Wir brauchen die anderen, natürlich nur die passenden – und zwar gerade gegen die feindlichen Kräfte der One-World-Agenda. Eine Streitschrift!

Drittens: Der junge Germanist Lorenz Bien widmet sich dem Phänomen „Depressive Hedonie“. Was ist das? Eine stille Modekrankheit, eine Mischung aus Antriebsschwäche, Instant-Befriedigung, Denkunwilligkeit und Flucht in den Konsum. Morgens Ritalin, später Energydrinks und zum Runterkommen am Abend ein Joint. Selbstdenken, Anstrengungsbereitschaft: nein danke.

Was ist da passiert? In den jungen Leuten sieht Bien die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Wenn sie doch einmal ein Text packt, wollen sie ihn in gleicher Weise konsumieren, wie sie einen Hamburger essen oder einen mitreißenden Song anhören. Wir haben es mit einer Form der Verhausschweinung, der vernetzten Einsamkeit zu tun. Auch dieser Band: ein Augenöffner.

