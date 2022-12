Von WOLFGANG HÜBNER | Deutschland ist ein kinderarmes Land. Nun wird es noch ärmer an der wichtigsten Quelle seiner Zukunft. Denn in völlig überfüllten Kinderkliniken und Kinderstationen der Krankenhäuser sterben Kinder als Folge ihrer von den staatlichen Corona-Maßnahmen geschädigten Immunsysteme sowie dem profitorientierten Abbau von Intensivbetten, fehlenden Pflegekräften und einem notorischen Psychopathen als „Gesundheitsminister“. Aber auch an Medien, die hysterisch Alarm schlagen bei einem absurd lächerlichen Rollator-„Putsch“, dagegen das Leiden und auch Sterben vieler Kinder unter „Verschiedenes“ hinnehmen oder fast verschweigen.

Ganz still sind all die politischen Kräfte zu dem Thema, die während der Corona-Jahre radikal und repressiv jeden Widerspruch gerade gegen die physisch und psychisch unverantwortliche Behandlung von Kindern unterdrückt haben. Die Lauterbachs, Drostens, Spahns, Söders wollen eben nicht konfrontiert werden mit den Folgen ihrer faktischen Diktatur, deren Spätfolgen nun Kinder und deren Eltern erleiden müssen. Sie zehren dabei auch vom schlechten Gewissen vieler nun betroffener Eltern, die sich damals dem öffentlichen Druck gebeugt und ihren Kindern Masken und Isolation aufgezwungen haben.

Die Hauptverantwortlichen, wozu auch Merkel und Scholz gehören, profitieren zudem von der großen Verlegenheit der unzähligen geimpften Deutschen, die in Anbetracht der nicht mehr bestreitbaren hohen Übersterblichkeit samt all den „Plötzlich und unerwartet“-Gestorbenen mit dem unguten Gefühl leben, etwas Unheimliches in ihrem Körper zu haben, den eigenen Körper einem Großexperiment zur Verfügung gestellt zu haben, das bislang nur ein sicheres Ergebnis hat: Milliardengewinne für Pharmagiganten.

Jedes Kind, das jetzt an eigentlich harmlosen Erkältungsviren leidet oder gar stirbt, ist ein Kind, ein Stück deutsche Zukunft zu viel. Und es leidet und stirbt in einem Staat, der auch nach seiner Willkürorgie in den Corona-Jahren allemal in der Lage sein müsste, die jetzige katastrophale Lage in den Kinderkliniken und auf den Kinderstationen zu verhindern. Aber dieser Staat, der auch von zu vielen kinderlosen Mächtigen politisch bestimmt wird, will lieber Aufrüstung und Regenbogen-Binden als seine Kinder. Das ist kein Versäumnis, sondern ein großes Verbrechen.

