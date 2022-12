„Die Deutsche Wochenschau“ rüstet im Schutze einer starken ukrainischen Front zur Kriegsweihnacht! Nachdem wir Anfang Dezember einen großangelegten Putsch gegen unsere Führer gerade noch abwenden konnten, richten sich nun alle Anstrengungen der Menschen in Deutschland auf die bevorstehenden Festtage. „Mit der Ukraine im Herzen“ hat der Papst als Losung ausgegeben und sein Verzichtgebot wird von den Deutschen bereitwillig umgesetzt – die Städte bleiben dunkel. Außer in Berlin, hier wurden die Lichterketten vom Volk selbst finanziert, so dass der Staat mehr Geld und Waffen in die Ukraine senden kann. Unser Kanzler ermahnt uns, auch weiterhin opfer – und spendenbereit zu sein und fordert, dass wir fest zusammen stehen. Denn nur eine starke Volksgemeinschaft wird uns den Sieg bringen.

