„Meine Güte haben wir ein Glück gehabt, denn beinahe hätte es einen Umsturz in unserem Land gegeben. Aber zum Glück konnte unsere Regierung das noch abwenden. 3000 Polizisten im Kampf gegen die Terroristen konnten in einer geheim vorbereiteten Aktion – also nur die Presse und einige Abgeordnete hatten seit zwei Wochen schon die Information – einen Schlag gegen unsere Demokratie vereiteln. So konnte unsere Regierung in dieser PR-Aktion, Entschuldigung, in dieser Anti-Terroraktion, insgesamt 25 staatszersetzende Personen, die sich bereits schon mehrmals kritisch über unsere Regierung aussprachen, dingfest machen. Ja sage mal, was ist denn hier los in diesem Land…?“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

Like