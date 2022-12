Heute von 12 bis 18 Uhr Uhr führt die Bürgerbewegung PAX EUROPA eine erneute Kundgebung unter dem Motto „Gegen den Muezzinruf – Aufklärung über den Politischen Islam“ auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln durch. Hauptredner wird wie gewohnt Michael Stürzenberger aus München sein, der den totalitären Charakter des Muezzinrufes beschreiben und über das extremistische Wesen sowie die gefährlichen Ziele des Politischen Islams aufklären wird. Als Gastredner wird der Ex-Moslems Kian Kermanshahi aus London dabei sein.

Der Vormarsch des Politischen Islams in Deutschland und Europa stellt zunehmend eine existenzielle Bedrohung für die freien Gesellschaften Europas und die freiheitliche Lebensweise ihrer Bürger dar. Ermöglicht wird dies durch eine Politik, die Toleranz gegenüber der Intoleranz walten lässt und eine zunehmende Verbreitung und Einflussnahme des Politischen Islams zum Schaden von Demokratie und Menschenrechten nicht nur zulässt, sondern aktiv fördert.

Die Stadt Köln steht an dieser Stelle in besonderem Maße stellvertretend für eine Politik, die einem religiös begründeten Totalitarismus den Weg ebnet, der sich durch die Hintertür der Religionsfreiheit Zugang zu den freien Gesellschaften Europas verschafft und diese durch das Gesellschaftssystem des Islams auf der Grundlage der Scharia zu ersetzen versucht.

Stark ausgeprägte islamische Parallel- und Gegengesellschaften, Köln als Hauptsitz der größten in Deutschland tätigen Islamverbände, zahlreiche Moscheen und Koranschulen, in denen der Politische Islam Lehre und Verbreitung findet, das Gewähren von Sonderrechten für Moslems, das Einfließen von Elementen der Scharia in die Justiz, das Praktizieren islamischen Parallelrechts – Stichwort „Friedensrichter“ (korrekt: Schariarichter) – , der Ruf des Muezzins, der in Köln-Müngersdorf geplante Bau eines Islamzentrums in einem Finanzumfang von 60 – in Worten: sechzig(!) – Millionen Euro, städtisch geförderte Image-Kampagnen für den Politischen Islam, usw. sprechen an dieser Stelle eine deutliche Sprache.

Die den Politischen Islam fördernde Politik der Stadt Köln ist erst recht ein Hohn im Hinblick darauf, dass sehr viele homosexuelle Menschen in der Domstadt leben, die auch in Zukunft ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung führen wollen. Die homosexuellenfeindlichen Aussagen in den islamischen Schriften, die entsprechenden Fatwas der islamischen Rechtsschulen, die leidvollen Erfahrungen aus der islamischen Geschichte und ein Blick in die Lebenssituation homosexueller Menschen in Ländern und Gesellschaften, in denen der Politische Islam vorherrscht, lassen unmissverständlich erkennen, wie sehr die Freiheit und das Leben homosexueller Menschen zunehmend bedroht sind, je größer der Einfluss des Politischen Islams wird.

Die in der jüngeren Vergangenheit von Anhängern des Politischen Islams begangenen Morde an homosexuellen Menschen in Deutschland und die ihnen zunehmend entgegengebrachte verbale und körperliche Gewalt durch selbige Täter seien Warnung und Mahnung genug. Oder die kürzlich gemachte Aussage eines Ministers des Golfstaates Katar, in dem aktuell die Fußball-Weltmeisterschaft ausgerichtet wird. So verteidigte der Energieminister Saad Scharida al-Kaabi die auf der Scharia basierende Todesstrafe für homosexuelle Menschen.

Es ist kein Geheimnis, dass der islamische Staat Katar weltweit Islamisierungsprozesse mit Milliardenbeträgen fördert, Jihadisten und deren Terror gegen nichtislamische Religionen und Kulturen unterstützt und versucht, Einfluss auf die Politik westlicher Gesellschaften im Sinne der Verbreitung des Politischen Islams zu nehmen. Passend dazu steht beispielsweise bei der jüngsten Festnahme hochrangiger EU-Politiker der Verdacht im Raum, dass hier Bestechungsgelder aus Katar geflossen sind, um gezielt Einfluss auf die EU-Politik zu nehmen.

Dann verwundert es nicht, wenn der – ganz im Sinne der Scharia liegende – zutiefst undemokratische Versuch unternommen wird, öffentliche Aufklärung über die menschenrechtswidrigen Bestandteile und demokratiefeindlichen Ziele des Politischen Islams in Deutschland zu kriminalisieren. So werden Bürger, die sich frei und kritisch ihres eigenen Verstandes bedienen, die sich geistig mit dem Politischen Islam und dessen Verhältnis zur Demokratie und zu den universellen Menschenrechten auseinandersetzen, die in der Öffentlichkeit ihre Ablehnung gegenüber dem Politischen Islam kundtun und vor selbigem warnend ihre Stimme erheben, als an „Islamophobie“ (ein aus dem Iran stammender Kampfbegriff gegenüber Kritikern des Politischen Islams) leidende Menschen bezeichnet, als „Rassisten“ gebrandmarkt oder als Bürger, die sich angeblich der „Volksverhetzung“ schuldig machen.

Wenn diese gefährlichen Fehlentwicklungen nicht umgehend gestoppt werden, sieht es äußerst düster aus für die wehrhafte Demokratie und die Meinungsfreiheit, dem Grundpfeiler und der Lebensader einer freien Gesellschaft.

Wir von der Bürgerbewegung PAX EUROPA e.V. setzen uns unermüdlich für den Schutz und Erhalt europäischer Werte und Freiheiten ein. Besuchen Sie am 16.12.2022 unsere in Köln in der Zeit von 12 bis 18 Uhr stattfindende Kundgebung auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs (Domseite) und kommen Sie mit uns ins Gespräch. Ebenso sind Sie zu unserer Kundgebung der gleichen Art am Samstag, den 17.12.2022, in Bonn herzlich eingeladen. Diese findet auf dem Remigiusplatz in der Zeit von 13 bis 18 Uhr statt.

Darüber hinaus möchten wir auf unsere regelmäßig auf dem Vorplatz des Kölner Hauptbahnhofs (Domseite) stattfindenden Mahnwachen zum Thema Muezzinruf aufmerksam machen, mit denen wir die Bevölkerung mit aussagekräftigen Großplakaten über die Bedeutung des Muezzinrufs aufklären und dabei viele interessante Gespräche mit Menschen aus aller Welt führen.

(Auszug aus der Pressemitteilung der Bürgerbewegung Pax Europa an die Kölner Medien. Der Livestream der heutigen Kundgebung kommt wie immer von EWO Online und wird rechtzeitig zum Beginn in diesen Beitrag eingebettet)

Like