Von MANFRED ROUHS | Die Inflationsrate ist in den USA im Dezember 2022 von zuvor mehr als 10 Prozent auf rund 7 Prozent gesunken. Liberale Medien verkünden diese Zahl wie eine Siegesmeldung. Und tatsächlich steigen – allerdings auf hohem Niveau – die Preise für Lebensmittel und Gebrauchsgüter in den US-Supermärkten kaum noch an. Vielen US-Amerikanern fehlt schlicht das Geld, um noch höhere Preise für ihren Wocheneinkauf zu bezahlen. Selbst die Kunst amerikanischer Verkäufer, ihrer Kundschaft mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, stößt dort an eine Grenze, wo die Taschen leer sind.

Während auch die Kraftstoff- und Energiepreise in Übersee im Vergleich zu Europa eher moderat anziehen, folgen jetzt die Mieten dem schon seit Monaten andauernden Anstieg der Immobilienpreise, und zwar fast überall in den USA. Mieterhöhungen um 20, 30 oder 40 Prozent sind möglich – und nach US-Recht legal.

Den Kauf einer Immobilie kann man verschieben. Im Supermarkt sind ein Umstieg auf preiswertere Produkte, der Verzicht auf Anschaffungen und eine Reduzierung des Umfangs der Einkäufe möglich. Aber einer Mietpreiserhöhung kann sich niemand ohne Weiteres entziehen. Deshalb droht vielen US-Amerikanern jetzt die Obdachlosigkeit.

Und schon jetzt leben 3,5 Millionen US-Amerikaner auf der Straße. Am Ende der Amtszeit von Joe Biden können es doppelt so viele sein, falls der aktuelle Trend anhält.

Da hilft auch die in den USA übliche Beschönigung der offiziellen Obdachlosenzahlen (im Januar 2020 wurden US-weit 568.000 Menschen als obdachlos erfasst) nichts. Denn die Betroffenen campieren für jedermann sichtbar am Rande der Großstädte, und das Anwachsen ihrer Elendsansiedlungen ist schwer zu übersehen und verunsichert allmählich auch die US-amerikanische Mittelschicht.

In den USA gibt es keine sozialpolitische Vollkaskomentalität wie in Deutschland. Wer wirtschaftlich scheitert, dem droht ein Leben im Elend – das wird von den meisten US-Amerikanern akzeptiert. Viele US-Bürger fragen sich jetzt aber, wer der nächste sein wird und ob sie möglicherweise demnächst selbst an der Reihe sind. Angst macht sich breit.

Wenn Donald Trump irgendetwas kann und ihm auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine Qualifikation zugeordnet wird, dann ist es Wirtschaft. Die aktuelle Verelendungswelle in den USA könnte zu einem Einbruch in der Stammwählerschaft der US-Demokraten führen. Dafür wäre es gar nicht nötig, dass sie mit fliegenden Fahnen zu Trump überlaufen. Es würde schon genügen, falls sie die Motivation verlieren, sich gegen ihn politisch einspannen zu lassen und bei den kommenden Wahlen zu Hause bleiben – solange sie noch ein Zuhause haben.

Furcht ist normalerweise kein guter politischer Ratgeber. Aber manchmal muss es ganz dicke kommen, bevor eine Umkehr möglich wird. In den USA könnte es demnächst so weit sein.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

