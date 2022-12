Von WOLFGANG HÜBNER | Die erste Fußballweltmeisterschaft im Winter und einem arabischen Land wurde am Sonntag mit einem faszinierenden Finale und seinem verdienten Sieger Argentinien beendet. Allen Unkenrufen zum Trotz wurde das Turnier der 32 Mannschaften von allen Kontinenten ein großer Erfolg, den das feudal regierte Öl- und Gasemirat für sich verbuchen kann.

Nach vier Titeln hintereinander für die großen europäischen Fußballnationen Italien, Spanien, Deutschland und Frankreich setzte sich endlich wieder eine südamerikanische Nation durch, deren Spieler fast ausnahmslos in Europa spielen, doch die mit großer Leidenschaft und Können ihrem von wirtschaftlichen Problemen geplagten, fußballverrückten Land ein schönes Geschenk gemacht haben.

Katar war vor der WM kein Fußballparadies und ist es auch nach dem Turnierende nicht. Dazu ist das Emirat viel zu klein und ohne Tradition. Doch die Stadien waren imposant, die Organisation klappte offenbar tadellos, die Stimmung war vor allem dank der argentinischen, mexikanischen und marokkanischen Fans gut, das sportliche Niveau war in der Regel erfreulich bis hoch. Und das wichtigste Ereignis des Weltfußballs hatte in dem genialen Argentinier Lionel Messi auch noch einen Hauptdarsteller, der seine unvergleichliche Karriere mit dem Goldpokal würdig beenden konnte. Die nicht zu Unrecht vielkritisierte FIFA ist nach Katar mächtiger denn je, ihr in Deutschland so ungeliebter Präsident Infantino sitzt nun noch fester an der Spitze dieser Geldmaschine.

Bei all dem muss niemand übersehen, welchen Preis diese WM auch an menschlichen Opfern bei den Bauarbeiten gekostet hat, auch wenn ihre Zahl in Europa wohl etwas übertrieben wurde. Aber haben nicht auch deutsche Unternehmen daran kräftig mitverdient? Womit wir bei der peinlichen Rolle der Fußballnation Deutschland bei der WM wären. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Fußballfest in Katar erst so richtig anfing, nachdem die DFB-Truppe mit ihrer völlig missglückten „Maulkorb“-Nummer samt der dummdreist-arrogant auftretenden „Binden“-Ministerin sportlich ruhmlos, aber folgenreichen politischen Schaden hinterlassend, zurück ins Buntland geflogen war. Niemand hat den vierfachen Weltmeister bei diesem Turnier vermisst, noch nicht mal die Deutschen.

Ob aus diesem Desaster wirklich die richtigen Konsequenzen gezogen werden, muss bezweifelt werden. Zwar ist mit Oliver Bierhoff der Initiator des dämlichen Begriffs „Die Mannschaft“ mit fetter Abfindung gegangen. Doch ein windiger SPD-Politiker ist weiterhin DFB-Präsident und Hansi Flick ein Bundestrainer, der zu feige oder zu willenlos war, sich gegen die politische Instrumentalisierung für rot-grüne Ideologie zu wehren.

Was jedoch ebenfalls wenig Hoffnung gibt: Auch weiterhin werden die Bundesligavereine sich lieber Spieler aus aller Welt zusammenkaufen als deutsche Spieler auch ohne Migrationshintergrund entwickeln zu lassen. Die große Misere in der deutschen Abwehrformation hat darin ihre Ursache. Die restliche Welt wird das aber nicht kümmern: Die große Ära des deutschen Fußballs ist ebenso vorbei wie die besseren Zeiten Deutschlands.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like