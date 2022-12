Von WOLFGANG HÜBNER | Masse statt Qualität ist das neue Wunderrezept der deutschen Politik: Wenn es wegen Corona-Lockdown, Aufrüstung oder Russland-Sanktionen hohe finanzielle Einbußen oder zusätzliche Verpflichtungen gibt, dann gleicht der Staat das einfach mit doppelt oder dreifach so hohen Schulden als geplant aus. Irgendwie wird das in fernerer Zukunft schon geregelt.

Und zwacken die Folgen der Geburtenarmut nun akuter, weil immer mehr Fachkräfte an allen Ecken und Enden fehlen, dann holt sich Deutschland die einfach aus anderen Ländern. Mit offenen Grenzen lässt sich auch der rapide Bevölkerungsschwund der angestammten Germanen nicht nur ausgleichen, sondern die Zahl der hierzulande Lebenden lässig steigern. Es ist ja noch viel Platz im Bayerischen Wald, der Uckermark oder der Lüneburger Heide.

Kanzler Olaf Scholz, der nach eigenen Worten „den Laden am Laufen halten will“, hat nun angekündigt, demnächst sei mit 90 Millionen Menschen in Deutschland zu rechnen. Und wer will da noch ausschließen, dass auch 100 oder 150 Millionen möglich sind, in Afrika und Arabien ist die Nachwuchsproduktion jedenfalls hochaktiv.

Wo und wie all diese Neuankömmlinge wohnen sollen, was sie arbeiten können und möchten, wie sie in einem schrumpfenden, vergreisenden Volk noch zu integrieren sind – auch das regelt sich wie bei den Staatsschulden irgendwann und irgendwie. Bis dahin aber will Scholz darauf dringen, dass die gegenwärtig noch allermeist deutschstämmigen Fachkräfte gefälligst bis 67 Jahren arbeiten und sich nicht früher davonschleichen. Scholz selbst will ja bekanntlich wesentlich älter als 67 sein, wenn er sein Amt mal aufgibt.

Bei der vom derzeitigen SPD-Kanzler erwarteten Bevölkerungsentwicklung wird es allerdings immer fraglicher, wen er da eigentlich bei den künftigen 90 oder 100 Millionen von Flensburg bis Konstanz regieren wird. Zu behaupten, er regiere die Deutschen, wird nämlich von Tag zu Tag waghalsiger, wenn selbige wegsterben oder in ständig wachsender Zahl Rentner und Pensionäre sein werden.

Aber einer wie Scholz macht sich natürlich um solche „völkischen“ Probleme keine Gedanken. Für ihn und seinesgleichen ist Deutschland nur „ein Laden, der am Laufen gehalten“ werden soll – wie auch immer. Deshalb will dieser Kanzler gerne auch 90 Millionen Fragezeichen regieren. Sein Amtssitz wird jedenfalls schon mal ausgebaut.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

