Offenbar stört sich Youtube heute nicht mehr an dem, was die „Deutsche Wochenschau“ letztes Jahr noch zu sagen hatte, weil es mittlerweile klar ist, was damals für ein Irrsinn ablief mit verhafteten Weihnachtsmännern und Weihnachtsmärkten nur mit 2G-Zutritt. Wer sich das alles nochmal in Erinnerung rufen will, kann dies jetzt hier tun. Eine neue Folge der „Deutschen Wochenschau“ kommt auch dieses Jahr wieder pünktlich vor dem Fest. Viel Spaß bis dahin mit der „Coronaweihnacht 2021“!

