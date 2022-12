Am Freitag wurde im Bundestag das neue Chancen- und Aufenthaltsrechtsgesetz der Ampel-Koalition beschlossen. Über Einzelheiten wie beispielsweise dem vorgegebenen Ziel der Gesetzesnovelle, die Asylverfahren zu beschleunigen, in dem schlicht die Regelüberprüfung von Asylbescheiden gestrichen werden, ist es nicht wert, weiter einzugehen.

Es genügt, die Zielrichtung dieses „Spurwechsels“, also das, was damit bezweckt werden soll, zur Kenntnis zu nehmen. Und hier lautet das Fazit: Illegal eingereiste Zuwanderer mit negativ beschiedenem Asylbescheid, die dementsprechend ausreisepflichtig sind und nur über einen Duldungsstatus verfügen, sollen über die Zeitschiene in einen legalen Aufenthaltsstatus überführt werden. Das heißt, jeder, der es über die Grenze schafft, darf nach einer Karenzzeit für immer bleiben und wird in Sachen Anspruch auf Sozialleistungen mit einem gebürtigen Deutschen gleichgestellt.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Robert Farle legte in seinem Redebeitrag den Schwerpunkt deshalb auf das wirklich Wesentliche: Der „Große Austausch“ findet statt, ist politisch gewollt und folgt dabei einer globalen Agenda.

Immer weniger Deutsche und immer mehr Ausländer

Die Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland verändert sich in zunehmendem Maße. Dazu schreibt die BILD-Zeitung am 30.11.2022: „Immer mehr Menschen leben in Deutschland. Seit 2014 aber viel weniger Deutsche und viel mehr Ausländer“. Wobei mit Deutschen auch alle Eingebürgerten mit deutschem Pass oder Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft gemeint sind.

Es ist eine Tatsache, dass jüngere Generationen in Westdeutschland bereits heute als Minderheit im eigenen Land aufwachsen müssen.

2021 stellten in jeder zweiten Berliner Grundschule Kinder mit nicht-deutscher-Muttersprache die Mehrheit. An fast 20 Berliner Grundschulen lag der Anteil der nichtdeutschen Muttersprachler bei über 90 Prozent. Altparteien-Politiker wie zum Beispiel Manuela Schwesig schicken ihre Kinder, sofern sie welche haben, deshalb lieber auf Privatschulen. Der Präsident des deutschen Lehrerverbands kündigt bereits heute desaströse PISA-Ergebnisse für das kommende Jahr an. Der Durchschnitts-IQ in Deutschland sinkt mit jedem Jahr immer weiter ab, während er in asiatischen Ländern stetig steigt. Weitere Ausführungen zu Fortpflanzung und Intelligenz-Vererbung können in Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ nachgelesen werden.

Bevölkerungsaustausch folgt einer globalen Agenda

Der Bevölkerungsaustausch ist auch keine zufällige Entwicklung nach dem Motto: Migration habe es ja schon immer gegeben. Sondern eine bewusst herbeigeführte Entwicklung und letztlich Teil einer globalen Agenda, die sich auch der Ampel-Koalition im Koalitionsvertrag verpflichtet hat.

Im Grunde ist die Umsetzung der Agenda 2030 das eigentliche Regierungsprogramm von CDU bis Linkspartei und deshalb macht es auch faktisch keinen Unterschied, welche dieser Parteien gerade die Regierung stellt. Die Politik bleibt bis auf Nuancen im Ergebnis identisch. Nur die AfD ist (noch) nicht eingenordet. Das ist auch der wirkliche Grund für die Anfeindungen und die auf den ersten Blick unsinnig erscheinenden Kooperationsverbote der Altparteien. Das ist aber auch der wahre Grund für die Rückgängigmachung der Thüringer Ministerpräsidentenwahl von FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich im Jahr 2019.

Seit 1999 propagieren die Vereinten Nationen die „Replacement Migration“. 2015 folgte die Agenda 2030, die den UN-Migrationspakt von 2018 vorwegnahm.

Staatsrechtler: „Autoritative Umdefinition des deutschen Volkes“

Der „Neuen Weltordnung“ stehen die traditionellen Gesellschaftsstrukturen im Wege und sollen mit der Brechstange beseitigt werden. Das erklärt auch, weshalb dieselben Leute, die den Islam in Deutschland hofieren und die Einwanderung aus diesem Kulturkreis vorantreiben, den traditionell islamischen Gesellschaften wie bspw. Katar ihre vom Islam geprägten Gesellschaftsordnungen austreiben wollen.

Die Ampel-Koalition spricht zwar von einem „Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik“, tatsächlich ist jedoch die konsequente Fortsetzung der Politik, mit der sie vor mehr als zwanzig Jahren mit der ersten rot-grünen Koalition unter Schröder den Grundstein legte, und die ab 2005 von der Merkel-CDU nahtlos weitergeführt wurde.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil klargestellt hat, dass es kein Ausländerwahlrecht geben kann, löste es die rot-grüne-Koalition 1999 über die Einführung der Doppelten Staatsbürgerschaft. Dies bezeichnete der renommierte Bonner Staatsrechtler Joseph Isensee einen „Staatsstreich durch das Parlament“ und eine „autoritative Umdefinition des deutschen Volkes“.

Analphabeten der ganzen Welt werden nach Deutschland gelockt

Aktuell leben laut Statistischem Bundesland 12,8 Millionen Ausländer in Deutschland. In Verbindung mit dem geplanten neuen Staatsbürgerschaftsrecht läuft die rot-grüne Politik praktisch darauf hinaus, jedem, der es über die Grenze schafft, so schnell wie möglich über die Einbürgerung zum Wahlberechtigten zu machen und damit unumkehrbare Tatsachen zu schaffen. Das folgt nicht nur der globalen Agenda und führt zur Zerstörung Deutschlands, sondern geschieht auch im Eigeninteresse, denn mehr als 60 Prozent der Deutschen mit Migrationshintergrund wählen SPD, Grüne und Linke.

Das Volk ist der Souverän. Durch Wahlen wird die legislative Souveränität auf das Parlament übertragen. Es ist ein krasser Missbrauch des Parlamentarismus, wenn die regierungstragenden Parteien durch eklatante Manipulationen des Souveräns durch Masseneinbürgerungen die demokratischen Mehrheitsverhältnisse zu ihren Gunsten verschiebt.

Mit ihren leistungsfreien Sozialtransfers locken sie die Analphabeten der ganzen Welt nach Deutschland, schrecken wegen der damit verbundenen Höchststeuersätzen und Sozialbeiträgen die wirklichen Hochqualifizierten ab und steigern mit jedem Jahr die Auswanderung von gut ausgebildeten Deutschen ins Ausland, wo sich Leistung eben noch auszahlt.

Like