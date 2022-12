Sachsen: CDU und AfD stimmen gemeinsam gegen Asylmissbrauch

Von MANFRED W. BLACK | Im CDU-Bundesverband gibt es Ärger. Haben es doch die Christdemokraten in Bautzen (Sachsen) gewagt, für einen Antrag der AfD zu stimmen, in dem es darum geht, solche ausländischen „Flüchtlinge“ nicht mehr materiell zu unterstützen, deren Asylantrag hierzulande – auch wegen angeblich fehlender Ausweispapiere – von den zuständigen Behörden rundum offiziell abgelehnt worden ist.

Darüber haben jetzt die WELT (Schlagzeile: „In Sachsen geht die CDU auf Konfrontation mit Parteichef Merz“) und der MDR (Überschrift: „Kritik an Bautzener CDU wegen Zustimmung zu AfD-Antrag“) berichtet. Der linke Berliner Tagesspiegel sieht die Christdemokraten gar in der Bundesrepublik „in Bedrängnis“.

Merz plädierte für „Brandmauer“

Vor nicht allzu langer Zeit hatte noch der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz getönt: „Mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben!“ Merz vollmundig: „Wer mit der AfD kooperiert, dem droht ein Parteiausschlussverfahren.“

Jetzt zeigt sich angesichts der aktuellen schweren gesellschaftlichen Krisen, dass insbesondere CDU-Kreisverbände in Ostdeutschland nicht viel von solchen Bundes-Verboten par ordre du mufti halten. Doch der Reihe nach.

Wer hat die Mehrheit im Landkreis?

Die AfD-Fraktion hat im Bautzener Kreistag zusammen mit der CDU eine klare Mehrheit – mit 58 von 97 Sitzen. Werden noch die Fraktionsmitglieder der Freien Wähler dazu gezählt, dann verfügt die rechts-konservative Mehrheit über etwa 70 Prozent der Sitze. Dabei ist die Fraktion die FDP (noch) nicht mitgezählt.

Die SPD-Fraktion kommt auf acht Stimmen, die Grünen auf fünf. Mit der Mehrheit von AfD und CDU ist vor wenigen Tagen beschlossen worden, künftig ausreisepflichtige oder abgelehnte Asylanten die staatliche finanzielle Unterstützung zu verweigern.

In diesem Beschluss heißt es, nur solche Personen aus dem Ausland sollen staatliche Leistungen erhalten, „die über eine geklärte Identität verfügen, Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung nicht rechtsmissbräuchlich verhindern und intensive Integrationsbemühungen vorweisen“.

Was denken die Bürger?

Diese Entscheidung überrascht zumindest etliche ostdeutsche Bürger keineswegs. Meinen doch insbesondere viele Ostdeutsche, dass abgelehnte Asylanten keinen Anspruch darauf haben sollten, in Deutschland zu bleiben und staatlicherseits versorgt zu werden.

Handelt es sich ja in etlichen Fällen bei solchen abgelehnten Asylbewerbern sogar um Straftäter oder gar Gefährder, die den Terrorismus unterstützen. Diese zugewanderten Ausländer finanziell zu unterstützen, „ist ein Schlag ins Gesicht für all jene, die einer Arbeit nachgehen und sich an die Gesetze halten“ (Freie Welt).

Falsch, weil es von der AfD kommt?

In den Augen des politischen und medialen Mainstreams ist das besonders Pikante an der nunmehr beschlossenen Änderung der lokalen Asyl-Vorschrift, dass der Antrag dazu von der Alternative für Deutschland in den Kreistag eingebracht worden ist.

Nach dieser Kreistags-Entscheidung sind die Grünen regelrecht schockiert. Ihr Fraktionsmitglied Jonas Löschau schimpft voller Wut auf Twitter von einem „Dammbruch“. Aus seiner Sicht ist es geradezu polit-kriminell, dass die Christdemokraten ihr Plazet einem Antrag der AfD gegeben haben.

Wie hieß das gleich? Dammbruch?!

Die #CDU im Kreistag #Bautzen stimmt geschlossen für den Antrag der #noAfD, Integrationsleistungen für Geflüchtete zu streichen. pic.twitter.com/MXTVVZQZ6O — Jonas Löschau (@JLoeschau) December 12, 2022

Grüne: Nur die halbe Wahrheit

Das ist jedoch – wenn überhaupt – nur die halbe Wahrheit. Fakt ist vielmehr, dass die CDU auch in Sachsen erklärt hat, keine Zusammenarbeit mit der AfD anzustreben. In diesem Fall aus dem Kreis Bautzen haben die christdemokratischen Kommunal-Abgeordneten lediglich einem einzelnen Antrag der AfD-Fraktion zugestimmt.

Deswegen schaltet die CDU-Landesspitze von Sachsen nicht auf Konfrontation mit ihrem christdemokratischen Kommunalverband. Für den Landesvorsitzenden Michael Kretschmer kommen Sanktionen für die Parteifreunde in Bautzen nicht in Frage – vielleicht auch deswegen, weil die dortigen CDU-Kollegen „offensiv zu ihrem Kurs“ stehen (Die Welt).

Schon öfter gab es Abstimmungen mit der AfD

Tatsächlich sind gemeinsame Abstimmungen anderer Parteien mit der AfD auf lokaler oder regionaler Ebene durchaus nicht ganz ungewöhnlich – zumindest nicht im Osten Deutschlands.

Nicht nur die CDU, sondern auch die SPD, die FDP und sogar die Linke haben sich in Einzelfragen der Politik in den Städten und Gemeinden bisweilen mit der AfD zusammengetan, um politische Anträge durchzubringen. Und bisweilen „schwappt dies hoch bis auf die Landesebene“ (Die Welt).

Anfang Februar 2020 ist in Thüringen – zumindest für ein paar Tage – der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im dritten Landtags-Wahlgang mithilfe der Stimmen von AfD und CDU zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Und im Dezember 2020 haben Christdemokraten und AfD-Abgeordnete in Sachsen-Anhalt gemeinsam Front gemacht gegen die Erhöhung des obligatorischen Rundfunkbeitrags.

