Es ist wieder soweit: Die Leser der alternativen Medien können ihre Favoriten für das „Wahre Unwort des Jahres“ nominieren. Schreiben Sie Ihr Lieblingsunwort in die Kommentare.

Vergangenes Jahr zeigten unsere Leser ein treffsicheres Gespür und wählten in einer spannenden Stichwahl Frank-Walter Montgomerys berüchtigten Spruch von der „Tyrannei der Ungeimpften“ bei Anne Will zum Wahren Unwort des Jahres 2021. Am 17. November 2022 stellte eine Studie von Prof. Peter Schirmacher der Uni Heidelberg glasklar fest: „Myokarditis kann eine potenziell tödliche Nebenwirkung einer SARS-CoV2-Impfung sein“. Trotzdem hielt Montgomery vor wenigen Tagen im Gespräch mit der „Welt“ an seinem unsäglichen Sager fest.

Dieses Jahr mangelt es nicht an ähnlich frappierenden Aussagen, die teils von hohen Beamten und Ministern der Ampel getroffen wurden. Oft sind es dieses Jahr ganze Sätze bzw. das, was bei den Ministern eben als „ganzer Satz“ durchgeht.

So sagte der „Klima- und Wirtschaftsminister“ (auch so ein Unwort-Kandidat!) Robert Habeck am 7.9.2022 bei „Maischberger“:

„Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erst mal aufhören zu produzieren.… Dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.“

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erklärte am 22.6.2022 im Bundestag, warum der Flugabwehrpanzer „Gepard“ kein „Panzer“ sei:

„Dadurch, dass er mit diesem Rohr dann in die Luft schießt und dort sehr weit Objekte eben auch erfassen kann – das kann der Panzer nicht eben … Natürlich ist beides schwer, hat beides große Rohre. Aber es ist eben kein Panzer.“

Dieses Jahr haben wir sogar einen nicht-deutschen Kandidaten für das „Wahre Unwort des Jahres“, denn bekanntlich hat Außenministerin Annalena Baerbock ihren Master of International Dingsbums in Rekordzeit an der „renommierten“ London School of Economics gemacht, ohne eine Masterarbeit zu veröffentlichen oder vorher einen Bachelor zu machen wie Normalsterbliche. Young Global Leader nehmen eben die Überholspur. Deshalb ist ihr Englisch auch auf Weltniveau und sie sagte am 1.9.2022 in Prag:

„But if I give the promise to the people in Ukraine, “we stand with you, as long as you need us,” then I want to deliver. No matter what my German voters think, I want to deliver to the people of Ukraine.“

Natürlich drehte sich neben Ukraine-Kriegstreibern, Klimahysterie und Coronapanik viel um die Übernahme von Twitter durch Elon Musk und die damit drohende Flut von freier Meinungsäußerung und nicht-linkem Gedankengut im Netz.

Den Bock endgültig abgeschossen hat ARD-Korrespondent Nils Dampz (SWR), der twitterte: „Musk hat auch angekündigt, dass Twitter zum ‚Marktplatz der Debatte‘ werden solle. Aber auf seinem ‚Marktplatz‘ sollen offenbar auch rassistische oder verschwörerisches (sic) Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten – um im Marktplatzbild zu bleiben – in ihre Löcher zurück geprügelt werden.“

Wie man aus diesen haarsträubenden geistigen und sprachlichen Verirrungen ein „Wahres Unwort“ herausschälen soll? Wir wissen es auch nicht. Wir vertrauen aber auf das Sprachgefühl und den gesunden Menschenverstand unserer Leser. Bitte schreiben Sie Ihren Vorschlag für das „Wahre Unwort des Jahres 2022“ in die Kommentarspalten. Für Annalena Baerbocks zahlreiche Versprecher gibt es nach Bedarf eine Sonderkategorie.

Die bisherigen „Wahren Unwörter des Jahres“:

2017: Köterrasse

2018: Hetzjagden und Zusammenrottungen

2019: Klimaleugner

2020: Covidiot

2021: Tyrannei der Ungeimpften

