Die „politisch unkorrekten Bildgeschichten“ aus Dresden gehen in die dritte Runde und präsentieren echte Superhelden als Alternative zu den politisch korrekten Figuren aus Hollywood. Denn die schwierigen Zeiten, in denen wir leben, brauchen nichts dringender als echte Helden.

Die drei Erzählungen von HYDRA COMICS sind mit nichts zu vergleichen, was man vom Kiosk um die Ecke kennt. Es geht um provokante Geschichten mit Tiefgang.

Im Comic „Vierundzwanzig“ haben die Künstler sich die spannende Frage gestellt, was sie tun würden, wenn sie in der aktuellen politischen Situation Superkräfte bekommen würden und für kurze Zeit die Macht hätten, wirklich etwas zu verändern. Kleiner Hinweis vorweg: Kanzler Scholz bekommt ungebetenen Besuch im Kanzleramt und die Spaziergänger auf der Straße haben neue mächtige Verbündete.

In „Galstarr – Die Sonnenwölfe“ springt der aus den Coronaprotesten bekannte Rapper Galstarr ins nächste Medium. In einer von ihm mitgestalteten Erzählung rettet er ein paar junge Männer vor dem, was uns in Zukunft erwarten könnte.

In „Schakal – Kabale“ werden die Abenteuer eines mystischen Rächers präsentiert, der auf der Suche nach den Islamisten ist, die für den Tod seiner Militäreinheit und vieler Unschuldiger verantwortlich sind. Dabei stößt er auf dunkle Hintermänner in Europa, gerät in die Fänge eines mächtigen militärisch-industriellen Komplexes und erfährt am Ende mehr, als er wissen wollte.

Das 52-seitige Heft bietet neben Comics auch Hintergrundinformationen zu den Künstlern und auch darüber, was mit diesem sächsischen Kunstprojekt in Zukunft erreicht werden soll. Da es in den Geschichten nicht immer sachte zugeht, ist das Heft für Leser ab 16 Jahren empfohlen. Also kein Kinderkram.

Drei Versionen

Neben der regulären Ausgabe gibt es noch zwei auf jeweils 200 Stück limitierte Variant-Cover. Eins ist dem Rapurgestein Galstarr und seinen Fans gewidmet. Das Action-Cover ist eine Hommage an das wichtigste Comicheft der Geschichte, an Action Comics #1, dem ersten Auftritt von Superman aus dem Jahr 1938, und gleichzeitig ein Statement zu den Schlepperbanden auf dem Mittelmeer – ein besonderes Sammlerstück für die Fans nonkonformer Kunst.

Bestellmöglichkeit:

» Hydra Comics #3 – Helden hat 52 Seiten und kostet in der regulären Version 9,90 Euro.

» Zu beziehen auf: hydra-comics.de

