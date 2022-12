Von DR. CHRISTIAN BLEX | Man muss Elon Musk nicht mögen. Mit der Übernahme von Twitter hat er allerdings den Vogel abgeschossen. Man stelle sich vor bei Twitter, quasi dem Sturmadler der westlichen Meinungsindustrie, wurden innerhalb kürzester Zeit eine Reihe von leitenden Angestellten entlassen, weil CEO Musk Zweifel an deren demokratischer Grundeinstellung hatte.

Wir erinnern uns: früher war die Meinungsfreiheit wesentlicher Bestandteil der westlichen Demokratien. Verschiedene Meinungen wurden nicht nur toleriert, vielmehr dienten sie als Diskussionsgrundlage zur Meinungsfindung. Da durften amtierende amerikanische Präsidenten noch twittern was sie wollten. Das war den links-grünen Zeitgenossen der pseudodemokratischen Meinungsindustrie dann doch zu viel.

Prompt sperrten Musks Vorgänger selbst den Kanal des US-Präsidenten Donald Trump. Von nun an galt der Grundsatz, dass im Namen der Toleranz und Meinungsfreiheit unbequeme Meinungen einzuschränken sind.

Dem hat Elon Musk nun Einhalt geboten und das Käfigtürchen wieder weit geöffnet. „Der Vogel ist befreit“, schrieb er treffend. Seitdem schlägt ihm eisiger Gegenwind entgegen. „In Europa wird der Vogel nach unseren Regeln fliegen“, wetterte EU-Kommissar Thierry Breton bereits Ende Oktober des Jahres.

Inzwischen droht er Strafzahlungen an und – bei Missachtung – auch die Abschaltung der Plattform, alles für die vermeintlich gute Sache, die europäischen Werte und um die Demokratie vor Meinungsfreiheit zu schützen. Wo kämen die europäischen Völker auch hin, wenn man offen Missstände der grün-woken Eurokraten kritisieren würde?

Besser konnte er sich und die wahre Geisteshaltung der EU-Pseudoelite nicht entlarven. Wer die Meinungsfreiheit aus Angst vor Meinungen verbieten will, der hat Übles im Sinn. Wer solche Ansichten vertritt, der kann weg.

Dr. Christian Blex (AfD) begann 1996 ein Studium der Mathematik mit Nebenfach Physik, das er mit einem Diplom in Mathematik, dem ersten Staatsexamen in Mathematik und Physik für das Lehramt Sekundarstufe I/II sowie einer Promotion im Jahre 2003 an der Universität Münster abschloss. Als Oberstudienrat war er am städtischen Gymnasium in Erwitte tätig. Blex ist seit 2017 Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen.

