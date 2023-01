Hauptthema in dieser Sendung bei „Achtung, Reichelt!“: Dürfen Frauen sich noch die Haare blondieren? NEIN, sagen Vertreter der Woke-Bewegung! Frauen würden so versuchen, ihre genetische Überlegenheit zu demonstrieren. „Völlig an den Haaren herbei gezogen“, findet Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die selbst blondierte Haare hat. „Die Leute haben wahrscheinlich sonst kein Leben … Das ist wieder ein Versuch, die Menschen zu spalten!“ Zum ganzen anderen Wahnsinn in Deutschland sagt die Fürstin, die gerade auf dem afrikanischen Kontinent weilt: Für viele entscheidende Punkte der Regierungs-Politik gibt es keine Mehrheit in der Bevölkerung – unsere Demokratie wird so demontiert …

