Deutschland ist das Ziel einer Rekord-Zuwanderung. Trotzdem beklagt sich die deutsche Wirtschaft, dass überall Fachkräfte fehlen und Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. PI-NEWS hat Birgit Bessin, die familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, dazu befragt.

PI-NEWS: Frau Bessin, was sollte Ihrer Ansicht nach getan werden, um das Fachkräfteproblem in Deutschland in den Griff zu bekommen?

BESSIN: Das Fachkräfteproblem ist nach wie vor ungelöst, weil durch Merkels unkontrollierte Grenzöffnung seit 2015 nur wenige qualifizierte Fachkräfte eingewandert sind. Stattdessen fand eine Massenzuwanderung in unser Sozialsystem statt. Das von den Altparteien behauptete Fachkräftewunder ist eine gigantische Lüge. Denn von den vielversprochenen Fachkräften zeigen selbst offizielle Statistiken, dass nur 38 Prozent der Syrer und 21 Prozent der in Deutschland lebenden Afghanen einen Berufsabschluss haben, sehr viele von Sozialleistungen leben und zu einem sehr hohen Prozentsatz im Hartz IV-System dauerhaft bleiben. Diese Migrationspolitik bringt unser Sozialsystem an die Schmerzgrenze und die Angst vor einem Kollaps bei einem „Weiter so!“ ist durchaus berechtigt. Ähnliches gilt für die innere Sicherheit. Diese wird durch Migrantengewalt von angeblich Schutzsuchenden nicht nur zu Silvester gefährdet.

Was ist konkret zu unternehmen?

Man darf nicht vergessen: Wenn wir tatsächlich Fachkräfte aus anderen Ländern in Massen nach Deutschland abwerben würden, kann in diesen Ländern eine Unterversorgung entstehen. Deshalb müssen wir selbst für mehr eigenen Nachwuchs in Deutschland sorgen. Und statt kulturfremder Zuwanderung braucht es ein Rückkehrprogramm für ausgewanderte deutsche Fachkräfte!

Sie fragen als familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg regelmäßig die demografische Entwicklung ab. Wie sieht da die Entwicklung aus?

Als es hieß, dass 2016 die Geburten in Brandenburg endlich wieder gestiegen wären – eine Geburtenziffer von 1,69 vorliegen würde – haben wir genauer hingesehen. Denn diese verteilte sich wie folgt: bei einer deutschen Frau lag sie bei geringeren 1,58, bei ausländischen Frauen bei 2,92. Und bei ausländischen Frauen noch einmal genau nachgeschaut lag sie bei syrischen/afghanischen Frauen bei 5,03. Und eine hohe Geburtenzahl bei syrischen Frauen hält an. Während 2014 syrische Frauen in Brandenburg lediglich 17 Kinder bekamen, wuchs die Zahl der Geburten in 2015 an auf 71, 2016 auf 455, 2017 auf 454, 2018 auf 506, 2019 auf 457, 2020 auf 393. Insgesamt haben wir heute einen deutlich höheren Geburtenstand aus muslimischen Ländern als es vor 2015 der Fall war.

Wie sieht die Entwicklung der Migrationsquoten an den Schulen Brandenburgs aus?

Auch hier ist eine deutliche Entwicklung zu beobachten. Während im Schuljahr 2013/2014 lediglich 3529 Schüler unter 19 Jahren mit Migrationshintergrund erfasst waren, sprang die Entwicklung im Schuljahr 2016/2017 deutlich hoch auf 11.864 Schüler. Seitdem steigt die Zahl konsequent weiter bis zum Schuljahr 2021/2022 auf 19.939. Zum Erhalt des Leistungs- und Bildungsniveaus ist politisches Handeln dringend notwendig: Der Migrationsanteil in Klassen muss deutlich beschränkt werden. Denn laut Deutschem Lehrerverband lässt das Leistungs- und Bildungsniveau ab einem Migrationsanteil von 35 Prozent deutlich nach. Das schadet allen Schülern, besonders den lernschwachen und vor allem auch den ausländischen Schülern. Laut IQB-Studie über deutsche Grundschüler erreicht ein Fünftel nicht einmal die Mindeststandards. Bei Kindern mit Migrationshintergrund ist das Ergebnis noch viel desaströser. Politisches Handeln ist hier schon lange überfällig!

Warum unterscheiden Sie bei der Zuordnung des Nachwuchses?

Oftmals von der Öffentlichkeit und Mainstream-Medien unbeachtet, gibt es kulturell bedingte Integrationsprobleme, wie beispielsweise mangelnder Respekt von männlichen, dem arabischen Raum abstammenden Schülern vor der Autorität von Lehrerinnen. Laut Lehrerverband sind gerade bei patriarchalischen Familienstrukturen aus strenggläubigen islamischen Ländern heraus Fälle von aggressivem Verhalten von Schülern gegen Lehrer, aber auch seitens der Eltern gegen Lehrer zu beobachten: Bedrohungen, Beschimpfungen, Druck Klassenarbeiten während der Ramadan-Zeit zu vermeiden, bestimmte Themen aus dem Unterricht auszuschließen, Sportunterricht für Mädchen auszulassen, … .

Von links-grüner-Seite wird oftmals auch gerne von „Nachhaltigkeit“ gesprochen. Allerdings nicht, wenn es um das eigene Staatsvolk geht. Denn da scheint „Nachhaltigkeit“ weder politisch korrekt noch erlaubt zu sein. Und genau deshalb muss immer wieder auch darauf der Fokus gelegt werden. Unser politisches Ziel ist es, das deutsche Volk, seine Sprache und seine geschichtlich gewachsene Identität und Traditionen langfristig erhalten zu wollen. Wie die UN-Erklärung von Mexiko-City über Kulturpolitik 1982 bereits feststellte, hat jedes Volk auch das Recht, seine kulturelle Identität zu erhalten und zu schützen. Das Staatsvolk bleibt aber u.a. auf lange Sicht nur Träger der deutschen Kultur und Identität, wenn die Zahl der in Deutschland aufgenommenen und eingebürgerten Personen die Integrationskraft der deutschen Gesellschaft nicht übersteigt. Und auch deshalb „brauchen“ wir eigenen Nachwuchs. Aber die amtierenden Regierungen scheinen diesbezüglich andere Zukunftspläne zu haben.

Frau Bessin, wir danken Ihnen für das Gespräch!

