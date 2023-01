Von PETER M. | Peter Hahne hat kürzlich auf Tichys Einblick ebenso heftig wie zutreffend die bürgerliche Demenz gegeißelt, die es der CDU erlaube, sich jetzt wieder erfolgreich als Opposition aufzuspielen, obwohl sie die heutigen Verhältnisse zuallererst verursacht habe. Aber die Diagnose einer Krankheit braucht auch die Erklärung ihrer Gründe. Wie also sieht es überhaupt mit der bürgerlichen politischen Gedächtniskultur aus?

Denn nicht nur der Gedächtnisverlust, sondern auch das Gedächtnis selbst hat Ursachen. Es ist nicht „einfach so da“, sondern das Ergebnis ständiger Arbeit. Wir löschen und speichern, wir heften Dokumente ab oder werfen sie weg. Vokabeln, die wir nicht benutzen, werden irgendwann vergessen. Wenn etwas erinnert wird, dann hat das meist einen Sinn, und wenn es vergessen wird, hat es den auch, nämlich sich von Bedeutungslosem zu entlasten. Gedächtnis wird geformt von sozialen Konventionen und kulturellen Techniken, es ist eine Kulturleistung, ein „kulturelles Gedächtnis“, um es mit Marcel Mauss und Jan Assmann zu sagen.

Betrachten wir darum doch mal die Gedächtniskultur der bürgerlichen Publikationen wie eben Tichys Einblick, in dem Peter Hahne seine Kritik formuliert hat. Erinnert man sich dort an die tatsächlichen „Leistungen“ der CDU? Eher nicht. Man erinnert sich an Angela Merkel, die Merkel-Jahre und die Merkel-Regierung, die aber mit der CDU wohl nichts zu tun hatten, denn schon nach dem Begriff „CDU-Regierung“ müsste man lange suchen.

In Sachen Migration erinnert man sich an „2015“ und „Merkels Grenzöffnung“ als Quelle allen Übels. Vergessen hat man, das Thilo Sarrazin sein Buch Deutschland schafft sich ab bereits 2010 veröffentlichte und Entwicklungen beschrieb, die schon lange vor Merkel begonnen hatten, und oft genug unter einer CDU-Regierung.

Erst recht nicht erinnert man sich daran, dass die von der Asylkrise der 90er-Jahre ausgelöste Änderung des Asylrechts nicht auf der besseren Einsicht der bürgerlichen und sonstigen Parteien beruhte, sondern auf der Drohung des weiteren Erstarkens der Republikaner. Man erinnert sich nicht daran, dass schon Helmut Kohl Aussitzen und Reformunfähigkeit vorgeworfen wurden und die Niederdrückung parteiinterner Abweichler.

An Kohl erinnert man sich in der bürgerlichen Publizistik überhaupt kaum, höchstens als „Kanzler der Einheit“, aber nicht als Kanzler des Euro oder als Kanzler des Schengen- Abkommens, mit dem Deutschland die Kontrolle über seine Außengrenzen verlor – alles übrigens als Teil des „Projekts Europa“, das seit Adenauer zum Kern der CDU gehört und sich tatsächlich eben nicht auf ein „Europa der Vaterländer“ beschränken ließ.

Würde man sich nämlich an all das und noch mehr erinnern, dann wäre es aus mit der bürgerlichen Gemütlichkeit von Maß und Mitte. Man könnte nicht mehr darauf warten, dass sich „die Realität am Ende immer durchsetzt“ und CDU und FDP zu ihrer „eigentlichen“ Natur zurückfinden, Magd und Knecht dieser Realität zu sein. Das waren sie nämlich nie.

Sich zu erinnern würde die Erkenntnis erzwingen, dass Politik von politischen Menschen gemacht wird, die ihre Interessen und ihre Weltsicht gegen andere Menschen in politischen Verfahren durchsetzen. Das ist für einen anständigen Bürger zu viel Eigenverantwortung, zu viel Schuld. Und wenn sich die Erinnerungen zu Narrativen verketten würden, die lange Zeiträume überspannen, in denen sich Verletzungen auf Verluste häufen und mit der Verhöhnung durch die meinungsmächtigen Klassen in den Medien verbinden, dann könnte man ja unpragmatisch werden und drastische Maßnahmen für zwingend halten. Man könnte grundsätzlich, ja, radikal werden. Das will der anständige Bürger nicht, ums Verrecken nicht.

Der Bürger vergisst darum die politische Vergangenheit, weil er es muss. Nur so kann er weiter glauben, dass CDU und FDP wieder zu einer „vernünftigen“ Politik zurückkehren werden, wenn alles immer schlimmer wird. Nur durch permanentes Vergessen der erfahrbaren politischen Wirklichkeit kann er sein ebenso verdruckstes wie grandioses Selbstbild aufrechterhalten, das ihn im interesselosen Einklang mit der Realität sieht.

Ein Gedächtnis aber, das sich wirklich der Realität zuwendet, müsste schon strukturell anders beschaffen sein als das der Ideologen mit ihren Verkürzungen. Es müsste lange Zeiträume mit vielen Details überblicken, ganz unabhängig von der Richtigkeit der einzelnen Erinnerung. Ich möchte aber Peter Hahne und jeden Interessierten mal einladen, in der bürgerlichen Gegenöffentlichkeit und seinem persönlichen Umfeld folgende Gegenthese zu überprüfen: Das bürgerlich-konservative Bewusstsein zeichnet sich dadurch aus, möglichst wenig politische Wirklichkeit zu erfassen, vor allem, wenn sie den eigenen Handlungsspielraum betrifft. Geschichte wird, siehe Migration, so bald wie möglich abgeschnitten. Statt Institutionen und Parteien stehen Personen im Mittelpunkt (Merkel , Merz oder Kubicki statt CDU und FDP).

Das enttäuschende Verhalten dieser Institutionen liegt dann an persönlichen Fehlern dieser Personen (Machtgier, Feigheit, „Anpassung an den Zeitgeist“), aber nicht an sozialen und historischen Prozessen oder gar verborgenen Übereinstimmungen zwischen bürgerlichen und linken Positionen. Ich würde Hahne gerne fragen, ob er in seinem Umfeld überhaupt jemanden kennt, der sich diese Fragen stellt. Kennt er jemanden, den die tatsächliche Entwicklung der CDU zu einem vertieften Nachdenken über seine eigenen Positionen gebracht hat? Jemanden, der die Republikaner einst und die AfD heute nicht mag, aber sich fragt, warum die wirklich Widerständigen aus seiner Sicht immer so unbürgerlich sind? Man sollte nicht nur darauf achten, was Bürgerliche sagen, sondern mehr noch, wovon sie schweigen, denn in diesem Schweigen kündigt sich bereits das zukünftige Vergessen an.

