Teilnehmer einer Online-Konferenz des englischen Bloggers Tommy Robinson am 6. Januar haben die EU wegen ihrer blinden Gefolgschaft zu den USA kritisiert. Die meisten Länder der EU unterstützen jetzt massiv die Ukraine. Bei dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien wurde das angegriffene Land aber ganz nach der Vorgabe aus den USA noch verteufelt. Neben der EU gab es Schelte auch für die Mainstream-Medien. Die Doppelstandards seien heuchlerisch.

Bei der Onlinekonferenz mit dem Thema „Bedrohung der Demokratie“ diskutierten Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Politiker aus den USA, Großbritannien und Serbien die Lage der Demokratie in der EU und den USA. Dabei wurde deutlich, dass die Demokratie von global agierenden Strukturen jenseits und diesseits des Atlantiks bedroht ist.

Vor allem der aktuelle Umgang sowohl der Politik als auch der Mainstreammedien mit dem Konflikt in der Ukraine stieß auf Kritik. Der serbische Menschenrechtsaktivist Damnjan Knezevic kritisierte, das Weiße Haus hätte in Bezug auf die jüngsten Konflikte in der Ukraine und im Kosovo mit zweierlei Maß gemessen: „Die ganze EU hat jetzt Probleme wegen des von den USA provozierten Krieges in der Ukraine, hält aber trotzdem an der Unterstützung der Ukraine fest, genauso wie am Narrativ des alleinschuldigen, bösen Russen – dieselbe EU, die in den 90ern die US-Bombardements Serbiens beklatscht hat. Da hat niemand gesagt: ‚Das sind Verbrechen!´. Und jetzt beschuldigen dieselben Akteure Russland als Aggressor in der Ukraine – das ist offensichtlich zweierlei Maß“, so der Serbe. „Als Donald Trump US-Präsident war, hat Amerika null neue Kriege in der Welt begonnen. Und ich bin sicher, wenn er immer noch Präsident wäre, hätte es keinen Krieg in der Ukraine gegeben“, fügte Knezevic hinzu.

„Seit den 1990er Jahren verbreiten die westlichen Mainstream-Medien – CNN, BBC und andere – voreingenommene Propaganda, die Serben waren darin immer die Bösewichte. Heute haben wir das selbe Narrativ über die Russen. Dabei waren zwischen diesen beiden Ereignissen sowohl der Irak als auch Afghanistan und andere Länder Opfer einer US-amerikanischen Aggression“, sagte Knezevich. Auch aktuell berichten westliche Medien äußerst einseitig und blenden ihrem Narrativ entgegenläufige Ereignisse aus, so der Menschenrechtsaktivist. Als Beispiel nannte Knezevic ein aktuelles Ereignis vom 6. Januar: „Während in Serbien das orthodoxe Weihnachten gefeiert wurde, hat ein albanischer Terrorist im Kosovo zwei serbische Jungen während eines Gottesdienstes erschossen, und niemand spricht darüber – die westlichen Medien interessieren sich nur für die Ukraine“, so das Mitglied der Menschenrechtsgruppe „Volkspatrouille“.

Neben dem Krieg in der Ukraine und im Kosovo war auch der Umgang der Medien und des amerikanischen Polit-Establishments mit den Bürgern, die aus Protest gegen die ihrer Meinung nach gefälschte Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 das Kapitol besetzten. Tommy Robinson beschuldigte die den Demokraten nahe stehenden Mainstreammedien, mit zweierlei Maß zu messen: „Als die ukrainischen bewaffneten Radikalen im Jahr 2014 praktisch dasselbe getan haben – also die Regierungsgebäude besetzen, um einen Staatsstreich durchzuführen – lobten Obama, Biden, Soros und alle anderen dies als Demokratie.“ In den USA wurden insgesamt 950 Personen im Zusammenhang mit dem sogenannten „Sturm auf das Capitol“ festgenommen, 450 davon wurden nach Angaben des US-Justizministeriums bereits auf Bundesebene verurteilt, über 190 von ihnen sogar zu einer Haftstrafe. Tayler Hansen, ein amerikanischer Journalist der alternativen Medien, bezeichnete die derzeitige US-Innenpolitik gegen die sogenannten Randalierer vom 6. Januar als einen „totalitären Albtraum“.

» Die Aufzeichnung der Online-Konferenz ist hier zu sehen.

