Der AfD-Abgeordnete Robert Farle sprach sich am Donnerstag im Deutschen Bundestag vehement gegen die Lieferung jedweder Panzer an die Ukraine aus. Dabei machte er wiederholt deutlich, dass der ukrainische Präsident Selenskyj keine westlichen Werte verteidigen würde.

Selenskyj ließ, wie die WELT am 10. Januar berichtete, zahlreiche ukrainische Staatsbürger ausbürgern und hat ihnen den ukrainischen Pass entzogen. Dazu gehören unter anderem Parlamentsabgeordnete und Vertreter der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Das habe mit Demokratie nichts mehr zu tun und so werde die Opposition in der Ukraine kaltgestellt und aus dem Land getrieben, so Farle.

Seit dem entlarvenden ZEIT-Interview mit Angela Merkel weiß die ganze Welt, dass die Ex-Kanzlerin zusammen mit dem französischen Präsident Macron bei den Waffenstillstandsabkommen Minsk I und II Putin getäuscht hat. Laut Merkels eigenen Aussagen sei es dabei nicht um die Sicherung des Friedens in der Ostukraine gegangen, sondern lediglich darum, Zeit zu gewinnen, damit die Ukraine für einen zukünftigen Krieg gegen Russland von der NATO aufgerüstet werden kann.

Wie die New York Times aktuell berichtet, erwägt die US-Administration nun, die Ukraine für den Angriff der russischen Halbinsel Krim auszurüsten. Dies würde die Gefahr einer Eskalation des aktuellen Konflikts stark befeuern.

Bundeskanzler Scholz sagte kürzlich, dass er der Lieferung von Kampfpanzern zustimmen würde, wenn auch die USA selbst Kampfpanzer liefern würden. Vor dem Hintergrund der US-Überlegungen, die Ukraine für den Angriff auf die Krim auszustatten, ist die Haltung von Scholz absolut unverantwortlich.

Noch zögert US-Präsident Biden, den Ukrainern die geforderten Langstreckenraketensysteme für den Krim-Angriff zu liefern. Es ist seit Selenskyjs Dekret Nr. 117 vom März 2021 bekannt, dass die Rückeroberung der Krim ein fester Bestandteil seiner Agenda ist.

Laut New York Times wollen hochrangige Kommandeure der USA und der Ukraine auf der US-Militärbasis Ramstein ein Treffen abhalten, um die Offensivplanung auszuarbeiten. Die US-Regierung glaube zwar nicht, dass die Ukraine die Krim einnehmen könnte, aber es würde ihre Verhandlungsposition bei Friedensgesprächen verbessern, wenn Russland die Krim ernsthaft in Gefahr sehen würde. Außerdem fürchtet die US-Regierung, dass Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen antworten könnte. Fest steht jedenfalls schon jetzt, dass die USA der große Profiteur des Ukraine-Konflikts ist.

Nach dem „Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act“ von Mai 2022 wird die US-Regierung ermächtigt, schnell und unbürokratisch Kriegsgerät an die Ukraine auszuleihen. Bisher ist das im Wert von 23 Milliarden Dollar geschehen, die die Ukraine den USA zurückbezahlen oder in sonstiger Weise kompensieren muss, wie der Journalist Gabor Steingart in einem lesenswerten Gastbeitrag auf FOCUS-Online schreibt.

Für die USA sind Kriege schon immer ein Geschäft gewesen. Bereits im zweiten Weltkrieg finanzierten die USA alle Seiten. Die Kriegsgewinner und auch die Verlierer standen nach Kriegsende bei den USA in der Kreide. Im September 2022 forderten die USA die EU auf, einen regelmäßigen Mechanismus für die andauernde finanzielle Unterstützung der Ukraine zu installieren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Im deutschen oder europäischen Interesse wäre es vielmehr, dass sämtliche Unterstützungsleistungen an die Ukraine an Friedensverhandlungen geknüpft werden würden. Es kann jedenfalls nicht angehen, dass Deutschland über den Umweg der EU für die Schulden der Ukraine bei den USA geradestehen muss.

Scholz sagte bei seiner Rede am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos, dass Deutschland in 2022 bereits 12 Milliarden Euro für Kiew bereitgestellt hätte. Gönnerhaft setzte er sich bereits als Geldgeber für den künftigen Wiederaufbau der Ukraine in Szene. Leider ist davon auszugehen, dass es kurzfristig zu keinen ernsthaften Friedensverhandlungen kommen wird. Jedenfalls nicht, solange die Begleitumstände des Konflikts der US-Regierung so sehr in die Karten spielen wie bisher.

