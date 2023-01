„[…] Ach wie schön ist es doch in unserem schönen Deutschland. Fasziniert schaut man auf die Politik und ihre Maßnahmen, die nur das Glück und den Wohlstand der eigenen Bürger zum Ziel hat. Unentwegt und ohne Unterlass arbeitet die Regierung an der Verbesserung unserer Lebensumstände, so dass unser aller Leben noch viel besser wird als es jetzt schon ist. Ja, als Beweis möchte ich den neuen Gesetzesentwurf zur Legalisierung des Containern vorbringen. Für alle die, die nicht wissen, was Containern ist, hier eine kleine Erklärung, so dass ihr wieder sagen könnt, Mensch, beim Hallmack haben wir wieder was gelernt: Das Containern ist eins von den neuen Hobbies, das sich besonders bei armen und älteren Bürgern größter Beliebtheit erfreut. In großer Zahl strömt man hinaus, um Mülltonnen und Abfallcontainer nach Lebensmitteln zu durchforsten…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

Like