Beim Neujahrsempfang der AfD Münster am 20. Januar hielt neben dem Ehrengast Björn Höcke (PI-NEWS berichtete) auch Dr. Christian Blex, Landtagsabgeordneter in NRW, stellvertretender Sprecher des Bezirksverbands Münster und Kreissprecher der AfD Warendorf, einen interessanten Vortrag zum Thema „Europa – Wiege der Technik“. Wir dokumentieren ihn wie gehabt als Video und in schriftlicher Form (es gilt das gesprochene Wort).

„Meine sehr geehrten Damen und Herren,

als Naturwissenschaftler freut es mich besonders, heute hier in diesem feierlichen Rahmen ein wenig über die einzigartige technische Entwicklung unseres Kontinents sprechen zu können.

Europa war in den vergangenen Jahrhunderten der führende Kontinent der Welt sowohl, was den technischen Fortschritt als auch damit einhergehend den weltpolitischen Einfluss angeht. Doch was war der Weg dahin?

Nach dem Zusammenbruch der alten römisch-hellenistischen Welt mit ihren zivilisatorischen und technischen Errungenschaften im 5. Jahrhundert brauchte unser Kontinent fast 1000 Jahre um sich davon zu erholen.

Das heißt nicht, dass nicht auch in dieser Zeit Fortschritt passierte.

Aber das Frühmittelalter, im englischen The Dark Ages, war verbunden mit einem gravierenden Verlust von technischen, intellektuellen, und staatlichen Errungenschaften. Erst im Hochmittelalter schlossen wir wieder zum arabischen Kulturraum auf. Der Vorsprung dieses Kulturraums lag übrigens nicht an vermeintlich neuen wissenschaftlich-technischen Entwicklungen in dieser Zeit. Die islamischen Armeen haben schlicht weniger bei ihren Eroberungszügen an Wissen und Ordnung zerstört, als es unserer germanischen Vorfahren im Westen des römischen Reichs getan hatten.

Im oströmischen oder auch byzantinischen Reich fand aufgrund von starrer religiöser und staatlicher Administration und im ständigen Abwehrkampf gegen die islamischen Invasoren kein nennenswerter Fortschritt mehr statt.

Anders in Westeuropa. Unsere Vorliebe für Getreide sorgte beginnend mit den Wassermühlen und dann verstärkt mit der Erfindung der Bockwindmühlen dafür, dass um die Jahrtausendwende in fast jeden Dorf West- und Zentraleuropas die Mechanik Einzug erhalten hatte.

Die Bockwindmühle und ihr Nachfolger, die Holländerwindmühle, prägten seitdem für Jahrhunderte das Bild der europäischen Kulturlandschaften. Sie waren für Ihre Zeit herausragende technisch-physikalische Errungenschaften, die wesentlich zur weiteren Entwicklung unseres Kontinents beigetragen haben, ganz im Gegensatz zu den modernen Vogelschreddern.

Leider haben heutzutage immer noch viele Politiker nicht verstanden, dass sich im Unterschied zu Getreide elektrischer Strom, also bewegente elektrische Ladungen, nicht in Säcken oder Netzen speichern lässt.

Gerade auch die in Europa verbreitete Form der vertikalen Wassermühle ließ sich mit einer Nockenwelle leicht auf die Nichtagrarproduktion übertragen und führte langfristig zu zahlreichen Anwendungen und einer beginnenden Mechanisierung der Wirtschaft, die weltweit einzigartig war und letztlich die Grundlage zur Industrialisierung legte.

Im Transportwesen war uns der islamisch geprägte Kulturraum zu dieser Zeit mit dem Kamel als hervorragenden Tragtier, was keine Wege- und Brückeninfrastruktur benötigte, deutlich voraus.

Geografisch und klimatisch bedingt mussten wir dagegen Zugtiere mit Wagen zum Transport einsetzen. Doch dieser anfängliche Nachteil führte langfristig zu einem einzigartigen Ausbau von Brücken und Wegen.

Ein Kamel dagegen bietet nur sehr begrenzte Möglichkeiten der Weiterentwicklung.

Die technische Entwicklung setzte sich im Spätmittelalter militärisch auch durch die Einführung der Feuerwaffen fort. Der moderne Buchdruck wurde um 1440 von Johannes Gutenberg erfunden.

Auch die Schifffahrt und das Verständnis von Navigation entwickelte sich weiter und führte zu den Entdeckungs- und Handelsfahrten der Portugiesen im 15. Jahrhundert bis nach Indien.

Und gerade hier zeigt sich etwas Charakteristisches für den Fortschritt in Europa. Es war der ständige Wettbewerb, das ständige Ringen.

Zum einen der alltägliche Überlebenskampf in einer herausfordernden aber nicht unwirtlichen Naturlandschaft in einer anspruchsvollen Klimazone, die gerade in Zentral- und Nordeuropa die Menschen zu einem besonders planvollen und überlegten Handeln in der Landwirtschaft zwang.

Und zum anderen der ständige Kampf der einzelnen Herrscher und später der Völker Europas untereinander. Gerade weil die Portugiesen den beiden anderen iberischen Reichen mit der Errichtung der Handelsrouten nach Indien zuvorgekommen waren, blieb der kastilischen Expedition unter dem Genuesen Cristobal Colón nur der Weg nach Westen übrig.

Seine Entdeckung Amerikas, genauer müsste man eigentlich von Wiederentdeckung sprechen, 1492 markiert dann auch anschaulich den Übergang vom Spätmittelalter in die Neuzeit.

Eine Phase der Weltgeschichte, die in herausragender Weise durch den Fortschritt in Europa geprägt war.

Die Reichtümer der neuen Welt führten zu Spaniens „Siglo de Oro“, das Jahrhundert des Goldes. Auch damals hatten die Spanier schon einen nicht sonderlich nachhaltigen Umgang mit Geld.

So spottete man über den damals beginnenden Bauboom in Spanien, dass während die Alchemisten jahrhundertlang versucht hatten, Stein in Gold zu verwandeln, es den Spaniern gelungen sei, Gold in Stein zu verwandeln.

Die enorme Ausweitung der Geldmenge durch das Silber und Gold der amerikanischen Minen führte auch im 17. Jahrhundert bereist zu einer massiven Inflation in Europa.

Wie bei so vielen, haben unsere Brüsseler Eurokraten auch da nichts aus der Geschichte gelernt. Der Aufstieg Spaniens verbunden mit seinen engen Beziehungen zum heiligen römischen Reich Deutscher Nation war dann auch maßgeblich für die einsetzenden Religionskriege verantwortlich.

Der Westfälische Friede, der 1648 auch hier im Friedenssaal von Münster geschlossen wurde, beendete einen 30-jährigen Krieg, der scheinbar als Religionskrieg begann, der jedoch ein blutiger Territorialkrieg um die Vorherrschaft in Europa war.

Doch trotz der Religionskriege war die beginnende Neuzeit von beachtlichen wissenschaftlichen Fortschritten geprägt.

In der Renaissance wurden nicht nur die kulturellen Leistungen der Antike wiederbelebt. Vorsichtig wurde die Allmachtstellung der Religion hinterfragt.

Die Wiederentdeckung des heliozentrischen Weltbildes 1543 durch Nikolaus Kopernikus steht dabei exemplarisch für eine Wende, in der statt Wunder und göttlicher Einwirkung das Experiment und das kritische Hinterfragen immer mehr im Vordergrund steht.

Kopernikus steht damit am Anfang einer Reihe herausragender Astronomen und Mathematiker, die die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts und das 17. Jahrhundert prägten: Galileo Galilei, Tycho Brahe und Johannes Keppler erreichten im wenigen Jahrzehnten bahnbrechende Erkenntnisse im Bereich der Astronomie und der Mechanik.

Hieraus entwickelte dann Isaac Newton nicht nur das Gravitationsgesetz, sondern auch die Grundsteine der klassischen Mechanik der Physik. Er war auch neben Gottfried Wilhelm Leibniz der Begründer der Infinitesimalrechnung und im Wettstreit mit Christian Huygens („Höhchens) im Bereich der Optik tätig.

Bei so vielen wichtigen herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Physik und Mathematik verwundert es dann nicht, dass einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten keine Zeit für Frauen übrig hatte. Dies gilt auch für seinen Zeitgenossen Leibniz, der auch eher einen mönchshaften Lebensstil pflegte.

Die Hinwendung zur Rationalität und den Naturwissenschaften führte zwangsläufig auch zu gesellschaftlichen Umbrüchen. Die Ideen der persönlichen Handlungsfreiheit, der Bildung, der Bürgerrechte und der allgemeinen Menschenrechte sind ihr erwachsen. Ohne das Durchbrechen starrer religiöser Weltbilder durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse wäre dies nicht möglich gewesen.

1769 schaffte es James Watt die Dampfmaschine in Ihrer Effizienz so zu steigern, dass der Grundstein zu der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts gelegt wurde, eines Jahrhunderts mit bahnbrechenden europäischen Entwicklungen in allen Bereichen der Technik und der Naturwissenschaften: 1800 konstruierte Alessandro Volta die erste funktionierende Batterie.

In den 1820er Jahren begründete André-Marie Ampère die Elektrodynamik. Zur gleichen Zeit beschäftige sich Sadi Carnot mit der Thermodynamik. Michael Faraday entwickelte in den 1840er Jahre die Feldtheorie. In dieser Zeit wies James Prescott Joule die Äquivalenz von mechanischer Arbeit und Wärme nach.

James Maxwell erarbeite von 1861 bis 1864 die nach ihm benannten Maxwell-Gleichungen zur Beschreibung von elektromagnetischen Feldern. Die dazugehörigen elektromagnetischen Wellen konnte zuerst Heinrich Hertz 1886 experimentell nachweisen. Im gleichen Jahr meldete Carl Friedrich Benz seinen Motorwagen zum Patent an.

Überhaupt treten ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr deutschsprachige Forscher neben britischen und französischen Forschern in den Vordergrund: Ludwig Boltzmann, Wilhelm Conrad Röntgen, Max Planck, Albert Einstein, Otto Hahn, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli und Werner Heisenberg möchte ich nur exemplarisch nennen.

Zum Ende des 19. und insbesondere seit Beginn des 20. Jahrhunderts kamen dann verstärkt us-amerikanische technisch-naturwissenschaftliche Erfindungen zur Geltung, was angesichts des europäischen Einwanderungshintergrundes auch nicht verwundert.

Die bedeutenden Fortschritte der Technik und der Naturwissenschaften trugen zu einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz, Anerkennung und Würdigung der Wissenschaften bei.

Und dies wiederum führte zu einem Umfeld, in dem die Wissenschaft blühen konnte. Wissenschaft war in Europa auch mental gleichbedeutend mit Fortschritt.

Und dies war das Entscheidende und ist es bis heute! Nur in einer Umgebung, wo kritisches Denken, Hinterfragen, Erforschen und die dafür nötige Anstrengung gefördert werden, kann es erfolgreich Fortschritt geben.

Und nur dank dieser geistigen-mentalen Basis konnte sich Europa und insbesondere auch Deutschland nach zwei katastrophalen Weltkriegen wieder wirtschaftlich erholen und aufsteigen, zumindest bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.

Doch bereits nach 1945 fanden hier die entscheidenden Weichenstellungen für den Niedergang statt. Es begann in West- und Mitteleuropa das Zeitalter der Gegenaufklärung, in Deutschland geprägt unter dem Begriff der Frankfurter Schule.

Während vor der Aufklärung dogmatische Auslegungen des christlichen Glaubens den Fortschritt behinderten, haben sich mittlerweile von Deutschland ausgehend in fast allen Westeuropäischen Nochwohlstandsdemokratien ökoreligiöse Denkverbote ausgebreitet.

Die Vertreter dieser Religion oder treffender Ideologie empfinden fast jede moderne Technik, vom Handy einmal abgesehen, als grundlegend schlecht und der Natur widersprechend.

Naturwissenschaftliche Fakten oder Argumente von Fachleuten werden nicht mehr akzeptiert, wenn diese der Ideologie zuwiderlaufen. Blinder Aberglaube und Fanatismus ist in West- und Zentraleuropa wieder an die Stelle von Vernunft und Sachverstand getreten.

Immer absurdere Untergangsphantastereien werden entwickelt, angefangen 1972 mit den spinnerten Ergüssen des Club of Rome, „Die Grenzen des Wachstums.“

In der EU äußerst sich dieser Fanatismus aktuell in immer absurderen Hitzetoderzählungen der Welt durch anthropogenes CO2. Allein die totale Dekarbonisierung im Zuge der Großen Transformation verspräche hier Rettung.

Was früher der Ablassbrief war, ist heute die CO2 Steuer. Statt des Kreuzes werden heute Windräder und bald wohl Wasserstoff-Elektrolyseure angebet.

Die EU treibt dabei mit ihren Endsiegglauben an nichtvorhanden und unbezahlbaren grünen Wasserstoff unsere Industrie zielsicher in den Ruin. Beispielsweise würden sich dadurch alleine die Kosten für die Stahlproduktionskosten in der EU im allerbesten Fall mehr als ver-2,5-fachen!

Während Konrad Zuse 1941 mit der Z3 den ersten funktionsfähigen Computer der Welt baute, findet die Computerentwicklung heute in Asien und den USA statt.

Die Kernspaltung wurde 1938 von Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Straßmann entdeckt. Bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts waren Deutschland und auch Frankreich führend in der Entwicklung neuer Reaktortypen.

Mittlerweile wird in der EU kein einziger Reaktortyp der Generation IV mehr gebaut oder betrieben. Ursprünglich sollte unter den Namen Astrid (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) ein neuer natriumgekühlter Brutreaktor in Frankreich gebaut werden. Der Bau wurde jedoch im August 2019 eingestellt.

Die Entwicklung dieser Zukunftstechnologie findet jetzt hauptsächlich in Indien, China und vor allem führend in der russischen Föderation statt.

Ja, zum Glück ist Europa nicht auf die ökoideologische EU beschränkt!

Angesichts der dargestellten außerordentlichen technisch-wissenschaftlichen Leistung unserer europäischen Vorfahren ist es umso beschämender, dass wir mit der EU in einem supranationalen, pseudodemokratischen Gebilde leben, deren Protagonisten und Profiteure der wissenschafts- und fortschrittsfeindlichen Gegenaufklärung huldigen.

Doch es gibt auch Hoffnung für unseren Kontinent. Geistige Dekadenz und Gegenaufklärung muss man sich leisten können. Deshalb folgt uns so gut wie kein Land außerhalb der EU bei unserer ideologischen Geisterfahrt nach.

Gerade mit der zielgerichteten Zerstörung unserer Wirtschaft sägt sich die EU den Ast ab, auf dem sie mit ihrer Ideologie sitzt.

Das sehen wir in den besonders in diesen Tagen. Wer seine Wohnung wegen der EU-Sanktionen nicht mehr heizen kann, möchte dem Klimagott nicht huldigen. Wer seinen Arbeitsplatz verloren hat, möchte kein Grenzen-des-Wachstumsgeschwafel hören.

Durch die ökoreligiöse Ignoranz der naturwissenschaftlichen Realitäten wird die EU in ihrer jetzigen Form zwangsläufig scheitern. Und wie jedes andere gescheiterte Ideologieprojekt wird sie dabei viel Leid und Elend hervorrufen.

Aber wir wissen aus unserer Vergangenheit, was zu tun ist.

Der gesunde Wettkampf zwischen den europäischen Staaten, die Freiheit von Forschung und Lehre und die Anerkennung und Wertschätzung der Naturwissenschaften haben Europa in der Vergangenheit groß gemacht und können das auch in Zukunft wieder. Ziehen wir also die richtigen Schlüsse aus unserer großen Vergangenheit und geben wir diese unseren Kindern und Enkelkindern mit. Dann wird Europa auch wieder eine Zukunft haben.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.“

