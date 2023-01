Von CONNY AXEL MEIER | Es sind gruselige Zeiten angebrochen im „besten Deutschland aller Zeiten“. Eine aus der Ukraine stammende, weltweit bekannte Komponistin und Jüdin, soll auf Anordnung einer „furchtbaren Juristin“, einer Richterin am Amtsgericht Stuttgart-Cannstatt, in die geschlossene Psychatrie eingesperrt und zwangsgeimpft werden. Glücklicherweise fanden sich aufrechte Bürger, die 90 Jahre „danach“ wieder Juden Schutz gewähren und sie verstecken sowie ein Anwalt, der sich für sie einsetzt.

Jeden Tag neue Nachrichten „aus der Hölle“. Jetzt berichtet die englische Nachrichtenagentur Reuters von einem Netzwerk angeblicher russischer Spione und Kreml-Propagandisten, die mindestens so gefährlich seien, wie der von 3000 Polizisten abgewendete Operetten-Staatsstreich von zwei Dutzend Rollator-Putschisten im Dezember.

Es reicht nicht, dass russische Fernsehsender und Nachrichtenportale gesperrt wurden. Die Menschen sollen keine „russische Propaganda“, ergo die russische Sichtweise auf die Gegenwart, mehr sehen und lesen dürfen. Journalisten, die unter Lebensgefahr aus der Hölle des Donbass berichten, werden in Deutschland verfolgt. Ihre Bankkonten werden gesperrt und sie sind wegen „prorussischer Propaganda“ mit dem zum Gummiparagrafen ausgedehnten §130 StGB (Volksverhetzung) mit Freiheitsstrafen bedroht. Alina Lipp (Neues aus Russland) und Thomas Röper (Anti-Spiegel) sind nur zwei Namen unter vielen. Aus klimatisierten Londoner Büros von Reuters lässt sich gut hetzen. Dort schlagen auch noch keine Raketen ein.

Das unerreichbare Ziel der Regierungen in NATO und EU ist, dass ausschliesslich deren Propaganda verbreitet wird. Seit Februar 2022 bombardieren uns die Öffentlich-Belehrenden und die Verlautbarungsmedien mit dem einzig zulässigen Narrativ, dass die superdemokratische Ukraine völlig grundlos von den bösen Russen angegriffen wurde. Als Gegenschlag werden russische Künstler gecancelt, Russland-Deutsche gemobbt, geschlagen und deren Eigentum beschädigt. Alles gut. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Auch gibt es keine von den ukrainischen Bandera-Anhängern getötete Frauen und Kinder in Donezk. Ja, das waren doch „die Russen“, die, so die NATO-Agenda, ihre eigenen Städte und Kernkraftwerke beschießen. Oder habe ich das falsch verstanden?

Interessanterweise soll auch der nordrheinwestfälische Politiker Markus Beisicht zu diesem Netzwerk gehören, weil er im September letzten Jahres in Köln auf einer Anti-Kriegsdemonstration als Gastredner eine Rede hielt. Über den Inhalt der Rede schweigt sich Reuters aus. Für Reuters ist das uninteressant. Wichtig ist nur die Kontaktschuld, weil er auf der gleichen Demonstation aufzutreten wagte wie auch Exil-Russen und Exil-Ukrainer und wo deren Banner zu sehen waren.

Beisicht stellt auf Anfrage von PI-NEWS klar: „Alle Friedensbemühungen sollen offensichtlich stigmatisiert werden. Jedes Engagement für Diplomatie statt Kriegspropaganda und Waffenlieferungen soll verteufelt werden und als Werk von bezahlten und gekauften Putin-Verstehern dargestellt werden. Wir vertreten jedoch primär deutsche Interessen und wollen ein nukleares Inferno in Mitteleuropa verhindern. Auch der Wirtschaftskrieg gegen unseren größten Energielieferanten auf Kosten unserer Bürger muss beendet werden.“

Beisichts Statement ist in vollem Umfang zuzustimmen. Wie lange es wohl dauert, bis Beisicht als „Delegitimierer“ nach dieser Diffamierung noch auf freiem Fuß bleibt, ist unklar. Er wäre nach dem Querdenken-Frontmann Michael Ballweg nicht der erste politische Gefangene der Neuzeit.

Ein „bestes Deutchland aller Zeiten“, mit dem gedächtnisschwachen Scholz, einer Verteidigungsministerdarstellerin, einem Kinderbuchautor, einer Kobold-Expertin und einer „Antifa“-Ministerin an der Spitze, wird nicht in der Lage sein, zum Wohle der Bürger einen Weg einzuschlagen, der deutsche Interessen wahrt. Lieber wird Geld nach Pakistan für die Flutopfer geschickt anstatt ins Ahrtal. Aber gut, dass wir zur Ablenkung russische Netzwerke in Deutschland haben. Oder einen „Reichstagssturm“ wie in Brasilia oder Washington.

Der von Udo Ulfkotte vorhergesagte „Krieg in unseren Städten“ findet statt. Die Invasion, wie von Michel Houellebecq („Unterwerfung“) dargestellt, auch. Juden werden wieder verfolgt. Alles ein deja vu. Einheimische Mädchen und Frauen werden vor unser aller Augen auf dem grünen Multikulti-Altar geopfert. Inflation sowie explodierende Energie- und Lebensmittelpreise aufgrund der „Sanktionen“ sind nicht mehr wegzudiskutieren. Nur ist der „Kampf gegen Rechts“ die einzige Aufgabe unserer Sicherheitsbehörden. Was soll man dann anderes erwarten als einen bundesweiten geistigen Blackout? Es ist so traurig.

