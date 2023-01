Am Mittwoch hat die Polizei in den frühen Morgenstunden mit der Räumung in Lützerath (NRW) begonnen. „Achtung, Reichelt!“ berichtete LIVE über die Eskalation im Kohledorf und die Gewalt gegen die Polizei.

Brandanschläge, fliegende Steine und Molotow-Cocktails – das ist kein ziviler Widerstand, sondern Klimaterror. Der frühere BILD-Chef Julian Reichelt wörtlich in der Sondersendung (ab 25 min.):

„Diese Leute (die Grünen-Spitze) haben uns die letzten zehn Tage über die Silvestergewalt erzählt ‚Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Migration und Gewalt haben nichts miteinander zu tun. Wir wissen gar nicht genau, wer das war.‘ Und sie werden uns ähnlichen Unfug darüber erzählen. Ganz alte Hans-Christian Ströbele-Schule: ‚Die Polizei hat eskaliert, ich habs gesehen, ich habe hier nur friedliche Menschen gesehen.‘

Das ist, was wir erleben werden. Wir erleben seit Jahren auf jeder linken Gewaltdemo Grüne, die linke Gewalt schön reden. Und jetzt geht es um ihr Herzensthema und sie haben natürlich Angst, ihre eigene Basis da irgendwie zu entfremden. Wir haben diesen Split zwischen radikalisierten Grünen und dem parlamentarischen Arm dieser Bewegung ja inzwischen angesprochen. Der ist für die politisch gefährlich.

Es gibt aber einen ganz interessanten Punkt aus den letzten Wochen, an dem man sieht, wie sehr die Grünen versucht haben, auch sozusagen dieses Thema mit dem Sicherheitsapparat unter Kontrolle zu bringen. Der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ein Herr Haldenwang, interessanterweise übrigens ein CDU-Mann, hat vor wenigen Tagen gesagt: diese Leute sind ein Teil von Demokratie. Das ist doch keine Bedrohung, das ist kein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz.

Herr Haldenwang gehört spätestens nach diesen Bildern natürlich sofort gefeuert. Vor wenigen Tagen hat er gesagt, diese Menschen sind keine Bedrohung für die Demokratie – im Gegenteil: Sie seien ein Segen für die Demokratie, weil sie ja nur darauf aufmerksam machen würden, sie nehmen nur ihre Rechte wahr.

Unsere Sicherheitsbehörden sind inzwischen durchgrünisiert. Unsere Sicherheitsbehörden bewerten diese Leute politisch und die Polizei muss es am Ende ausbaden. Dass Herr Haldenwang sagt, diese Leute müssen wir nicht beobachten, wir müssen von diesen Leuten nicht wissen was sie da planen, baden am Ende Beamte aus, deren Frauen, Kinder, Ehemänner zu Hause sitzen und jetzt hoffen, dass ihre Ehemänner, Brüder, Schwestern nicht in diese Holzpfähle reinlaufen, nicht den Molotowcocktail abbekommen. Dafür direkt verantwortlich ist mit der Chef unseres Bundesamtes für Verfassungsschutz.“



