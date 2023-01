Man kann ja so einiges studieren: Maschinenbau, Architektur, Landwirtschaft, Kunstgeschichte, Islamwissenschaften, Religion – oder Politik. Nicht etwa „auf Lehramt“, nein „auf Politik“. Tatsächlich gibt es offensichtlich immer mehr Studenten, die meinen, man müsse (Politik) studieren um für die eigene Gemeinde oder für Kreis und Land segensreich als Politiker wirken zu können. Sich innerhalb einer Partei hocharbeiten, sein Umfeld nach den Erfordernissen politisch mitgestalten, und das Ganze auch noch, während man einen erlernten Beruf ausübt, gar noch eine Familie „nebenher“ ernährt, das war gestern.

Zwei Beispiele, die einem dieser Tage begegnen: Ein Student aus Tansania begab sich extra zum Studium nach Moskau, um dort zu erfahren (zu studieren), wie man als Politiker in Tansania das Los der Menschen verbessern kann. Wie das so ist im Studentenleben: Er nahm Drogen, wanderte in den russischen Knast und nahm kürzlich das Angebot an, an der Front zu kämpfen, statt im Gefängnis das Ende seiner Strafe abzuwarten. Er starb dabei und kann jetzt nicht mehr Politiker werden, das Studium war umsonst, das Leben in Tansania wird sich erst später verbessern.

Ein anderes Beispiel aus Deutschland: Ein Filmproduzent kauft für seinen Sohn aus München eine Wohnung in Berlin, damit Sohnemann Politik studieren kann. Politiker will der werden. Die Mieterin, die seit 37 Jahren dort wohnt, muss deshalb wegen Eigenbedarfs raus. Das hört sich grausam an.

Allerdings muss man den guten Zweck im Auge behalten, denn der Sohn will bei den Grünen Politiker werden. Wie ernst es ihm damit ist, zeigt der Hinweis des Vaters vor Gericht, dass sein Sohn bereits jetzt Mitglied bei den Grünen und auch bei Fridays for Future ist. Mitnichten werde hier also ein Grund vorgeschoben, um die Rentnerin aus der Wohnung zu klagen. Schließlich einigt man sich auf eine Abfindung für die Rentnerin, der Weg des Sohnes in die grüne Politik ist endlich frei.

Nur Unwissende werden jetzt aber fragen, was denn ist, wenn er das Studium nicht schafft. Das macht gar nichts. Denn das Gute an einem Studium mit dem Berufswunsch Politiker ist erstens, dass es egal ist, was man studiert. Zweitens muss man dann so ein Studium auch nicht zu Ende bringen, wie zahlreiche (grüne) Beispiele zeigen:

Claudia Roth studierte zwei Semester Theaterwissenschaften, schmiss hin, wurde Bundestagsvizepräsidentin und ist jetzt Kulturbeauftragte. Katrin Göring-Eckardt studierte vier Jahre Evangelische Theologie, brach ab und wurde Bundestagsvizepräsidentin. Julia Willie Hamburg versuchte es mit Politikwissenschaft und deutscher Philologie. Vier Jahre hielt sie durch, einen Abschluss erlangte sie nicht, wie Wikipedia berichtet. Sie wurde mit diesem Politikstudium immerhin im November 2022 stellvertretende Ministerpäsidentin und Kultusministerin für das Land Niedersachsen.

Was wirklich für moderne grüne Politiker zählt, sind „Haltung“, das Richtige nachplappern und die Hacken zusammenknallen, wenn die Kader das Programm verkünden, so wie man es von früher her kennt. Und dann steht einer steilen Karriere bis in allerhöchste Ämter unseres Staates nichts mehr im Wege.

