„UFO“-Abschüsse: Der große Alien-Hype hat begonnen. Zuerst waren es chinesische Ballons, die in den USA für Hysterie sorgten. Jetzt sind es unbekannte Flugobjekte. Tatsächlich unterscheidet sich die Form: Die China-Ballons waren etwa so groß wie ein Reisebus, die neuen Flugobjekte haben eine zylindrische Form und sind nur so groß wie ein Kleinwagen. Die Piloten der Air-Force, die sie abschossen, beobachteten außerdem einige Seltsamkeiten. In den Mainstream-Medien wird jetzt unverblümt darüber spekuliert, was bisher als Absurdität von Verschwörungstheoretikern abgetan wude: Es könnten Aliens sein, Außerirdische. Das sind einige der weiteren Themen von COMPACT.Der Tag am 14. Februar:

Dresden: Gedenken an US-Terror

Büchner: Poet und Rebell

Antifa: Amoklauf in Ungarn

Helge Schneider: Gegen woken „Scheißdreck“

