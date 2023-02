Von MEINRAD MÜLLER | Dass Zensur ein Fakt ist, wie zum Beispiel das Löschen von im Internet veröffentlichten Berichten, ist eine Erfahrung, die wir täglich machen. Aber die Presse bereits im Vorfeld so „einzunorden“, dass nur noch Genehmigtes veröffentlicht wird, ist für die Zensoren wesentlich eleganter. Trotz aller Geheimniskrämerei ist nun herausgekommen, dass die „sozialen“ Netzwerke als Hilfszensoren hemmungslos löschen, was sie als Dienstleister für die Bundesregierung für „falsch“ halten. Über eigene wissenschaftliche Expertise verfügen die Brigaden meist externer Löschsoldaten nicht.

Daraus hat sich jetzt ein Skandal entwickelt, der von der offiziellen Presse ebenfalls unter den Tisch gekehrt wird. Bereits dies ist ein weiterer Skandal. Ist es wirklich so, dass die Regierung den Medien vorschreibt, was sie zu berichten haben und was nicht? Diesen Verdacht hatte man als aufmerksamer Leser schon immer, aber jetzt kommen Details an die Öffentlichkeit, die das bestätigen. Ja, es gab geheime Corona-Gipfel im Innenministerium.

Mysteriös: Keine schriftlichen Aufzeichnungen



„Offizielle Beschlüsse“ gab es bei diesen Konferenzen offenbar nicht, was den Vorteil hatte, dass so nichts Geschriebenes entstand und daher auch keine Archivierungspflicht bestand. Anfragen von BILD an das Innenministerium wurden nicht beantwortet. Auch das ist Zensur durch Schweigen.

So wurden Medien und Soziale Medien wohl gezielt in geheimen Treffen auf Regierungslinie gebracht. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Dr. Götz Frömming stellte unmittelbar nach Bekanntwerden der sogenannten „Twitter-Files“ im Januar 2023, die das Ausmaß der konkreten Einflussnahme der US-Regierung auf die Inhalte von Twitter offenbarten, folgende Anfrage an die Bundesregierung:

„Hat die Bundesregierung während oder nach der Corona-Pandemie US-Medienkonzerne wie Twitter, Facebook, Youtube, Tiktok oder Google aufgefordert, Veröffentlichungen von Nutzern, die der offiziellen Darstellung widersprechen, zu ändern, zu unterdrücken (Shadowban) oder zu löschen?“

Das Antwortschreiben der Bundesregierung vom 6. Februar 2023 klingt lapidar (Auszug):

„Die Bundesregierung hat keine Aufforderungen im Sinne der Fragestellung getätigt. Sie nimmt keinen Einfluss auf etwaige Inhalte oder Meinungsäußerungen, die auf den vom Fragesteller aufgezählten Plattformen veröffentlicht werden. In Einzelfällen weist die Bundesregierung Anbieter sozialer Netzwerke auf strafbare Inhalte hin, die von Nutzerinnen und Nutzern auf Social-Media-Auftritten der Bundesregierung veröffentlicht werden. Diese Hinweise erfolgen über die nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) vorgesehenen Wege und betreffen rechtswidrige Inhalte im Sinne des NetzDG (vgl. dort § 1 Absatz 3 NetzDG).“

Weiß die Regierung offiziell von nichts?

Die Antwort der Frau Staatssekretärin steht nun im krassen Gegensatz zu den vielfach im Netz veröffentlichten Rechercheergebnissen. Wie nachfolgende Veröffentlichungen zeigen, liegt der Verdacht nahe, dass eine gezielte Einflussnahme auf die Medienkonzerne doch stattfand.

Überlassen wir es dem Leser, selbst abzuwägen, was näher an der Wahrheit liegt.

