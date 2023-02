Von WOLFGANG HÜBNER | Nicht nur in Deutschland, sondern, noch viel wichtiger, auch in den USA regt sich Widerstand gegen den Kriegskurs der Biden-Regierung und der NATO gegen Russland. Am morgigen Sonntag findet in der Hauptstadt Washington eine Demonstration und Kundgebung unter dem Titel „RAGE AGAINST THE WAR MACHINE“ statt, begleitet von entsprechenden Manifestationen in weit entfernt liegenden Städten wie San Francisco, Los Angeles, Seattle, Minneapolis und anderen.

Nach Mitteilung der Organisatoren sprengt der Rahmen der Teilnehmer den „herkömmlichen Diskurs“, weil die Aktionen von einer breiten Koalition von Kräften von „links“ bis „rechts“ getragen werden. Damit ist die neue amerikanische Friedensbewegung schon weiter als die deutsche, wo noch immer gegenseitige Vorbehalte gepflegt werden.

Die Hauptforderung der Demonstration in Washington ist einfach und unmissverständlich: „Keinen einzigen Penny mehr für den Krieg in der Ukraine“. Diese Forderung eint alle unterschiedlichen Organisationen und Kräfte, die sich an der Aktion beteiligen. Bemerkenswert klar wird die Rolle der USA benannt: „Die USA haben den Krieg mit einem Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung im Jahr 2014 angezettelt und dann ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine im März 2022 sabotiert.“

Sehr wichtig ist eine der zehn Forderungen des US-Protests: „Stoppt die Kriegsinflation“ Dazu heißt es: „Dieser Krieg beschleunigt die Inflation und erhöht die Preise für Lebensmittel, Benzin und Energie. Die USA haben die russischen Gaspipelines nach Europa in die Luft gesprengt, so dass dort ein Mangel an Energie besteht und Länder deindustrialisiert werden. Beendet den Krieg und hört auf, die Preise zu erhöhen.“

Dass in den deutschen Leitmedien über die Kundgebungen in den USA keine Berichte zu erwarten sind, versteht sich von selbst. Umso wichtiger, die Entwicklung in den USA genau zu beobachten und darüber fortlaufend zu informieren. Denn schon einmal hat eine amerikanische Friedensbewegung weltweite Wellen geschlagen und den Vietnam-Krieg zu beendigen geholfen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

