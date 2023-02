Von ALEX CRYSO | Deutschland entwickelt sich immer mehr zur Hochburg abartiger, ausufernder und absurder Kriminaldelikte, die beim normalen Menschen nur noch Kopfschütteln und blankes Entsetzen hervorrufen. Der nächste Einzelfall kommt aus Saarbrücken, wo die Fachkräfte Khosro T. (polizeibekannt) und Bernardo A. zuschlugen.

Bereits am 23. Januar dieses Jahres überwältigten die beiden am frühen Abend einen 41-jährigen Mann in Frankfurt, um ihn nach Saarbrücken in ein Haus mit Shisha-Bar und Tattoo-Studio zu verschleppen. Im dortigen Keller wurde das Opfer an einen Stuhl gefesselt, misshandelt und geschlagen, um so einen sechsstelligen Eurobetrag zu erpressen.

Gegen 22.30 Uhr drangen die Hilfeschreie des Mannes aus dem Belüftungsschacht, weshalb ihn die städtische Berufsfeuerwehr aus dem verschlossenen Raum befreien konnte. Das Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ob Khosro wohl durchdrehte, weil ihm eine große Fußballerkarriere verwehrt blieb? Der 45-jährige spielte früher beim 1. FC Saarbrücken II in der Oberliga-Südwest und betrieb zuletzt ein Fitness-Studio im Stadtteil St. Johann. Dort soll er nur einen Tag nach der Tat die zweite Mannschaft trainiert haben, so der Fanclub „Trainingsgruppe FCS“.

Abseits vom Rasen und aller sportlicher Leistungen machte Khosro bereits 2008 von sich reden, in dem er eine behördliche Vernehmung per Sprung aus dem Fenster des Polizeireviers kurzerhand beendete, sich dabei die Verse brach, jedoch für mehrere Monate untertauchen konnte.

Bernardo arbeitete hingegen über viele Jahre als Gastronom und war auch schon in der RTL-Dokureihe „Nachbarschaftsstreit“ zu sehen. Im Gegensatz zu Khosro gilt Bernardo als noch nicht offiziell straffällig. Beide Täter konnten mittlerweile verhaftet werden. Als Motivlage werden „Geldstreitigkeiten“ angegeben.

Like