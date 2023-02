Von MANFRED W. BLACK | Längere Zeit schon ist die Hamburger Antigender-Initiative von Sabine Mertens vom Verein Deutsche Sprache (VDS) erstaunlich erfolgreich. Wider Erwarten hat der links orientierte Mainstream in Medien und Politik anfangs still gehalten.

Offenbar wissen auch linksgrün orientierte Journalisten und Politiker, dass die Mehrheit in der Bevölkerung entweder selbst nicht gendern will oder sich sogar klar gegen das Gendern in Medien und Politik ausspricht.

Da überraschte es auch nicht mehr allzu sehr, dass sich die Hamburger CDU öffentlich dazu bereit erklärt hat, die Unterschriftenaktion der Antigender-Initiative (Leitspruch: „Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“) zu unterstützen.

Kritiker von LGBT werden schnell verleumdet

Die Lage scheint sich zu verändern, seit sich Sabine Mertens in einem Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt – allerdings eher in wenigen Nebensätzen – kritisch zur LGBT-Bewegung – Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (lesbisch, schwul, bisexuell und transgender) – geäußert hat.

Jetzt sah sich der Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Dennis Thering, veranlasst, auf Distanz zu Mertens zu gehen: Der angeblichen „Diskriminierung von Homosexuellen stellen wir uns klar entgegen.“

Parteien-Hickhack

Die diesbezügliche Äußerung von Sabine Mertens sei, so Thering, „inakzeptabel“. Mit ihren Worten werde den „berechtigten Anliegen der großen Mehrheit der Bevölkerung gegen das Gendern“ nicht geholfen.

Diese Äußerungen riefen die AfD auf den Plan, die kritisierte, die CDU verhalte sich opportunistisch; die AfD erklärte sich solidarisch mit der Antigender-Kampagne.

Fast schon kurios: Gegen diese Art von Solidarisierung wehrte sich wiederum die Mertens-Sprach-Initiative – mit der Erklärung, sie sei überparteilich ausgerichtet und lasse sich von keiner Partei vereinnahmen.

Was war geschehen?

Laut Abendblatt hatte Mertens bezüglich des Genderns von „feministischer Propaganda“ und „PR-Maßnahmen der LGBTQ-Bewegung“ gesprochen und die Meinung geäußert, „dass sich normalerweise Männer und Frauen zum anderen Geschlecht hingezogen fühlen“. Außerdem habe sie erklärt: „Wenn wir jetzt alle schwul, lesbisch und trans werden sollen, dann ist die Evolution zu Ende.“

Wie auch immer man zum Gendern oder zur LGBT-Bewegung steht: Diese Sätze mögen womöglich nicht optimal formuliert worden sein. Doch diese Äußerungen sind inhaltlich natürlich richtig: Wenn es unter den Bürgern nur noch Schwule, Lesben oder Transsexuelle gäbe, wäre der Bestand der Bevölkerung auf Dauer arg gefährdet.

Und dass sich die übergroße Mehrheit der Frauen und Männer hierzulande zum anderen Geschlecht hingezogen fühlt, steht auch außer Frage. In einer freiheitlichen Demokratie muss es möglich sein, auch öffentlich zu äußern, ob man eher positiv zu LGBT-Gruppierungen steht – oder nicht.

Jetzt wird die „Rechtspopulisten-Keule“ geschwungen

Die Äußerungen Mertens‘ über LGBT-Menschen ziehen jetzt links orientierte Medien und Politiker aus den Parteien SPD, Grüne und Linke heran, um ihr zu unterstellen, sie gehöre politisch zu den „Rechtspopulisten“.

Nicht lange wird es wohl dauern, bis linke Gruppen versuchen werden, Mertens als „Rechtsradikale“ zu verleumden. Oder gar als „faschistoid“.

Tatsächlich feuern nun plötzlich linksgrün orientierte Gruppen aus allen Rohren auf Sabine Mertens. So erklärte der „LGBT*IQ-Sprecher“ der Hamburger SPD, der Bürgerschaftsabgeordnete Simon Kuchinki, vollmundig: „Es darf aber nicht sein, dass unter dem Deckmantel einer Gender-Debatte queerfeindliche Äußerungen getätigt werden.“ Die Initiative habe an dieser Stelle eine rote Linie überschritten.

Lügen als politische Methode

Eine verlogene Behauptung. Denn in Mertens‘ Initiative geht es gar nicht um die LGBT-Thematik, sondern ganz klar nur um die Gendersprache. Mertens hat jetzt sogar erklärt, dass sie sich nicht daran erinnere, was sie in dem langen Abendblatt-Gespräch – nebenher – genau zur LGBT-Problematik geäußert hat. Sie jetzt weiterhin verdächtigen zu wollen, sie sei bestrebt, mit der Antigender-Kampagne LGBT-Menschen bekämpfen zu wollen, ist eine plumpe Verleumdung.

Das sind die üblichen Methoden von linken Journalisten und Politikern, wenn es darum geht, Menschen mundtot zu machen, die nicht bereit sind, politisch dem linksgrünen Mainstream zu folgen, der mehrheitlich das Gendern befürwortet.

Das Grundgesetz schützt die Meinungsfreiheit

Auf die Frage des Abendblatts, was mit den Menschen sei, die sich durch eine nicht geschlechterneutrale Sprache ausgeschlossen fühlen könnten, hatte Mertens in dem Zeitungsgespräch die Meinung vertreten, diese Betroffene sollten sich vom generischen Maskulinum angesprochen fühlen.

Mertens ironisch: „Wenn jemand ein Selbstvertrauensproblem hat, weil er sich nicht gesehen, gehört oder angesprochen fühlt, dann sollte er versuchen, an der eigenen Präsenz zu üben.“

Aber das ist eine legitime Meinungsäußerung. Noch leben wir in einer Gesellschaft, in der laut Grundgesetz – also unserer Verfassung – die Meinungs- und Pressefreiheit geschützt ist. Zumindest de jure.

