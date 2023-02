Der russische Präsident Wladimir Putin hält am Dienstag um 10 Uhr seine Rede zur Lage der Nation. Die Föderale Versammlung tritt dazu in Kremlnähe zusammen. Putin wird nach Kremlangaben auf den Krieg und die aktuelle Lage in Russland eingehen. Zudem will er sich demnach zur Wirtschaft und zur Sozialpolitik äußern. Wir teilen hier den Livestream von Phoenix.



