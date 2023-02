Es ist schon erstaunlich: Gerade noch stand Christiane Hoffmanns „Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters“ über Monate auf den Bestsellerlisten – ein Buch, in der die Autorin der Vertreibung ihres Vaters aus Schlesien im Wortsinne nachging.

Und nun verkauft sich, mit sehr ähnlich gelagerter Thematik, „In den Häusern der Anderen. Spuren deutscher Vergangenheit“ so rasend, daß der Verlag in kurzer Zeit bereits die dritte Auflage drucken musste.

Die polnische – mit einem Deutschen verheiratete – Autorin Karolina Kuszyk (geboren 1977 in Liegnitz) erzählt, was es für die polnische Nachkriegsgesellschaft bedeutete, mit dem deutschen Erbe im heutigen Westpolen umzugehen. Und auch, was es für die – ja ebenfalls zwangsumgesiedelten – Ostpolen hieß, in die von Deutschen verlassenen Gebiete zu kommen und sich deren Dörfer, Städte und Häuser anzueignen.

Vorangestellt hat die Autorin Zeilen des Dichters Tomas Rózycki:

„Alles bei mir war früher deutsch – deutsch war die Stadt,

deutsch waren die Wälder und deutsch waren die Gräber,

deutsch war einst die Wohnung, deutsch waren die Treppen…“

In sieben Kapiteln (betitelt etwa „Häuser“, „Plündern“, „Möbel“) geht Kuszyk den deutschen Spuren im verlorenen Deutschland nach.

Sie fragt: „Ist es nicht erstaunlich, dass noch niemand untersucht hat, was es für die Psyche des Menschen bedeutet, wenn er sich in den Hinterlassenschaften eines eben noch verfeindeten Volkes ein neues Leben aufbauen muss?“ Dieser Aspekt steht im Mittelpunkt ihres Buches, das über eine rein persönliche Spurensuche hinausgeht – Kuszyk hat zahlreiche Archive aufgesucht und andere Quellen studiert.

Die polnische Übergangsregierung hatte schon im Mai 1945 – ein halbes Jahr vor dem Potsdamer Abkommen, das den Verlauf der deutsch-polnischen Grenze neu regelte – mit einem „Gesetz über das verlassene und aufgegebene Vermögen“ Tatsachen schaffen wollen. Formell wurde die Konfiskation deutscher Besitztümer per Dekret vom 8. März 1946 vollzogen.

Die staatlichen Maßnahmen zur Tilgung aller „Spuren des Deutschtums“ betrafen nur den öffentlichen Raum, sie endeten an Hauseingängen und Wohnungstüren.

Im ehemals deutschen Polen gelang das Übermalen der Schriftzüge nur teilweise, mit der Zeit blätterte die Farbe ab und gab die alten Namen der Geschäfte frei. Kuszyk erzählt, als Kind habe sie sich immer vorgestellt, diese Wörter seien „ein uralter Dialekt, den früher alle Menschen gesprochen haben müssen.“ Und als sie auf der Internetseite von Liegnitz auf ein deutsches Lied stieß, „Es gehen Fremde durch die Straßen, wo ich gespielt und glücklich war…“, sei das für sie wie „ein Schlag in den Magen“ gewesen.

Oft stieß sie auf eine Mauer des Schweigens, wenn sie die Polen in Schlesien nach der Zeit vor 1945 fragte. Entstanden ist ein sehr facettenreiches, auch aufwühlendes Buch, das – interessant genug! – an keiner Stelle die Deutschen (als „Kriegsbeginner“) ins moralische Abseits stellt.

Seltsam ist, dass die Autorin von „Szczecin“, „Wroclaw“ und „Legnica“ schreibt, in anderen Fällen hingegen die deutschen Ortsnamen nennt. Im Anhang sind jedenfalls alle erwähnten Städte und Gemeinden mit beiden Namen aufgeführt. Man lese es als schmerzliche Litanei: Küstrin, Waldenburg, Grünberg, Kaltwasser, Reichenstein…

