Kommt die nächste biologische Massentötung von links?

Von M. SATTLER | Axel Steiers Forderung nach einer Wegzüchtung aller Menschen mit „weißer“ Hautfarbe in Deutschland (PI-NEWS berichtete hier, hier und hier) beinhaltet noch keine Forderung nach einer Tötung „weißer“ Menschen. Allerdings wäre eine solche Forderung nur der nächste konsequente Gedankenschritt: Ist die Beseitigung weißhäutiger Menschen in Deutschland erst einmal ein grundsätzlich diskutables Ziel der Politik – dass dies bereits so ist, lässt sich aus dem beredten Schweigen von Politik und Presse angesichts der Ungeheuerlichkeit von Steiers Forderung ableiten –, dann stellt sich nur noch die Frage der geeigneten Methodik.

Die von Axel Steier vorgeschlagene Wegzüchtung weißer Menschen in Deutschland ist sicher der zwar langsamste, politisch aber unauffälligste, am einfachsten umsetzbare Weg. Wenn indigene Deutsche sich mehr oder weniger freiwillig dazu entscheiden, keine indigenen Deutschen als Ehepartner zu wählen, ist eine solche Entscheidung ja Privatsache und keine staatliche Maßnahme: Der Staat und seine Helfershelfer könnten sich ihre Hände in Unschuld waschen.

Eine solche „freiwillige“ Entscheidung aber kann man staatlich natürlich beeinflussen. In Hannover muss bereits heute bei Bewerbungen für Stellen im öffentlichen Dienst wieder ein Ahnenpass vorgelegt werden: Der Bewerber muss glaubhaft belegen, dass er nicht (!) von indigenen Deutschen abstammt, um eine Anstellung bei der Stadt zu erhalten. Macht dieser Rückfall in die Methodiken der finstersten deutschen Vergangenheit in unserem neuen Deutschland der Gegenwart weiter Schule und kommen solche Einstellungshürden für Indigene eines Tages auch in der Wirtschaft, dann dürften viele indigene Deutsche früher oder später von selbst erkennen, dass es für ihre Kinder nachteilhaft ist, wenn sie keinen Blutnachweis ausländischer Genetik beibringen können. Es reicht für den Staat also völlig aus, den wirtschaftlichen – und politischen – Druck auf die indigenen Deutschen in Deutschland nach und nach zu erhöhen, um das politisch gewünschte Ziel einer Selbstwegzüchtung der Indigenen zu erreichen.

Diese „freiwillige“, wenn auch mehr oder weniger staatlich gedungene Selbstwegzüchtung allerdings wird immer noch ein sehr langsamer Prozess sein, der sich über mehrere Generationen hinziehen wird. Da sich die buntistische Ideologie fortwährend radikalisiert – wie auch Axel Steiers Äußerungen belegen –, ist es nicht völlig abwegig anzunehmen, dass die Geschwindigkeit dieser rein züchterischen Eliminierung dem ein oder anderen Politiker kommender Tage nicht genügen wird: Forderungen werden laut werden, erst am radikalen Rand, dann im Mainstream, die Eliminierung von Menschen weißer Hautfarbe in Deutschland zu beschleunigen.

Da Methodiken aus der deutschen Vergangenheit aktuell nicht nur im genannten Beispiel Hannover eine Wiederauferstehung in Deutschland feiern – denken wir etwa an die Zutrittsverbote für Menschen weißer Hautfarbe in den „schwarzen Bibliotheken“ in Berlin, Köln und Bremen, wird vermutlich auch das Thema biologische Massentötung, wenn auch in neuem Gewande, eines Tages wieder auf den Tisch kommen. Warum Menschen weißer Hautfarbe, da sie denn beseitigt werden sollen, langsam durch Zucht eliminieren, wenn es anders viel schneller ginge?

An dieser Stelle des Gedankengangs ist man versucht, den Stift beiseite zu legen und sich selbst zur Bewahrung des persönlichen Lebenskomforts weitere Überlegungen zu ersparen. Allerdings ist mit einer solchen Scheu vor dem Denkbaren, Möglichen und politisch durchaus Machbaren niemandem geholfen: Man kann ja vor der Zukunft nicht davonlaufen, sondern sollte seine Bemühungen darauf richten, dass genau solche Schreckensszenarien nicht eintreten, man muss sich solchen Szenarien deshalb stellen. Zur eigenen Beruhigung sei daran erinnert, dass sich Geschichte niemals so ganz genau wiederholt.

Immerhin könnte der Staat, wenn sich die von Axel Steier aktuell bereits thematisch in den Raum gestellte Eliminierung von Menschen weißer Hautfarbe eines Tages tatsächlich als politische Zielsetzung durchsetzen sollte – insbesondere, wenn die Umvolkungspolitik auch zu einer Umkehrung der ethno-politischen Verhältnisse in Deutschland zu Ungunsten der Indigenen führt –, auch auf historisch weniger vorbelastete, weniger spektakuläre Methodiken der Eliminierung zurückgreifen. Er könnte Menschen weißer Hautfarbe beispielsweise auf eher klassische Art und Weise in Ausbrüchen „spontanen Volkszorns“ pogromartig und im nachhinein de facto straffrei töten lassen, eine nicht ganz so unwahrscheinliche, in Ruanda und oft genug auch vielen Ländern des Orients höchst wirksam praktizierte Methode der Massentötung, die sich in Deutschland heute vielleicht bereits in der demonstrativen staatlichen Toleranz und politisch gewollten strafrechtlichen Nichtverfolgung gegenüber der Gewalt gegen Sachen durch die „Party- und Eventszene“ ankündigt: Gewalt gegen Menschen wäre dann nur der nächste Schritt genau dieser selben Szene.

Denkbar wären aber auch autoaggressive Varianten in Konsequenz des ohnehin von Selbsthass geprägten politischen Klimas seit 1968: Unsere Elite könnte mit Hilfe ihrer Medien politischen Druck auf Menschen mit weißer Hautfarbe in Deutschland ausüben, „freiwillig“ Selbstmord zu begehen – eine Art erweitertes Jonestown-Massaker also, wo es ja einer kleinen herrschenden Clique durch systematische Erzeugung psychischen Drucks ebenfalls gelang, fast 1000 Menschen in den Selbstmord zu treiben. Ein paar Pillen, kostenlos verteilt, und dann in ARD und ZDF tagtäglich Berichte, wie großartig sozial und solidarisch die freiwillige Selbsteuthanasie ist, gut für die Rentenkasse, gut für das friedliche Zusammenleben der Kulturen, wenn die bösen Deutschen endlich weg sind – wir kennen unseren Staat und dessen Medien heute gut genug, um uns ein solches Szenario glaubhaft vorstellen zu können.

Axel Steier war der erste, er wird aber ganz sicher nicht der letzte sein, der in Deutschland die Beseitigung aller Menschen weißer Hautfarbe fordert, auf diesem oder jenem Wege. Gnade uns Gott.

