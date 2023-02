Frankfurt – Mit Rasseln, Tröten und Pfeifen wird die wiederholt skandierte Forderung „Juden raus!“ begleitet. Später kommen auch Hupkonzerte der an der Ampel stehenden Autos dazu, die Menschen am Steuer und auf dem Beifahrersitz haben verstanden, um was es hier geht, und sich animieren lassen. Es geht um mehr als ein Ärgernis, um eine Bedrohung der Atmosphäre in ihrem Kiez.

Als „lockere Forderung“ wollte Jutta Auerbach, Mitorganisatorin vom örtlichen Demokratiekreis Riederwald, zu Beginn der Protestveranstaltung die Kernbotschaft von allen im Chor hören, sie ertönte dann immer wieder im Wechsel mit „Haut ab!“.

Rund 70 Menschen haben sich am Samstag direkt neben dem Stein des Anstoßes zur Mahnwache versammelt. In Sicht- und Hörweite zum ehemaligen chinesischen Restaurant, in dem nun Anhänger der „Juden“ ein Clublokal für den Verein „Lebensglück e.V.“ etablieren wollen, dessen Glücksverständnis sie überhaupt nicht teilen. […]

Es sind keine Krawallbürger:innen, die hier neben der viel befahrenen Straße Am Erlenbruch stehen, es ist eher ein großes Familientreffen Gleichgesinnter mit klarer Einstellung.

„Wir brauchen kein Jüdisches Königreich im Riederwald. Hier leben weltoffene Menschen.“ Für solche Plakate gibt es Applaus. Oder für die harsche Kritik an „antibunten und antioffenen Verschwörungsideologien“, für die klare Aussage: „Riederwald hat keinen Bock auf euch“. Dazu pfeifen ein paar ausgewiesene „Omas gegen Juden“ durch die Zähne. […]

Die SPD hat vorab schriftlich zur Teilnahme an der Kundgebung aufgefordert und sich für eine schnelle „Räumung der Juden aus dem Riederwald“ ausgesprochen. Auch ihr OB-Kandidat Mike Josef hat bei der ABG Holding GmbH gedrängt, der Mietvertrag mit dem Nachmieter des chinesischen Restaurants ist gekündigt, ein erwirkter Räumungstitel liegt vor. […]

„Das musste nicht sein“, sagen einige zu den notdürftig mit Pappe zugeklebten eingeschlagenen Fenstern des früheren Lokals, das die Betreiberfamilie Ende des Jahres untervermietet hat, ohne zu wissen, wen sie sich da als Untermieter ins Haus geholt hat.

Die Scherben liegen sauber zusammengekehrt am Boden, die an die Basis des Hauses gesprayten Parolen von Juden-Gegnern sind übertüncht.

Die heilen Fenster auf der anderen Seite lassen wegen der dort versprühten roten Farbe kaum einen Blick ins Innere zu. Im kleinen Schaufenster vor dem Eingang, der nur auf Klingeln geöffnet wird, weist ein kleiner Zettel darauf hin, dass „dies kein öffentliches Lokal ist“, nur ein vereinsinterner Treffpunkt von „Lebensglück e.V.“; koschere Ernährung und Seminare zu Gesundheitsthemen seien dessen Anspruch. […]

Die Menschen hier wollen nicht „unter dem Deckmantel von Naturkosmetik und koscherer Ernährung von Juden überzeugt werden“, schreibt die SPD-Landtagskandidatin für den Wahlkreis 39 im Frankfurter Nordosten, Stefanie Minkley, im Aufruf zur Kundgebung. […]

Nach einer Stunde mit vielen „Juden raus“- und „Haut ab“-Rufen, die im Ladenlokal nun sichtbar gehört werden, ruft Jutta Auerbach zum Wiederkommen am nächsten Samstag um die gleiche Zeit auf. Sie werden keine Ruhe geben im Dorf. „Vielleicht können wir ja dann beim Umzug helfen.“

Der vorliegende Beitrag wurde nur geringfügig verändert und um drei Begriffe ausgetauscht, insbesondere „Reichsbürger“ gegen „Juden“. Das erschreckende und verstörende Ergebnis zeigt der Artikel.

Die eingeschlagenen Fenster des Lokals sind echt, auch die „Haut ab-Rufe“ und die ehrbaren „Haltungen“ dahinter. Der Geist des Faschismus, der hier tobt, der Hass auf andere, die Freude, diesen Hass ungehemmt austoben zu dürfen, da er von oben abgesegnet ist, das ist echt.

Der vorliegende Beitrag richtet sich gegen jeden Faschismus, auch wenn er im moralisierenden Mantel des Antifaschismus daherkommt. Wer in der Schule einmal gelernt hat, ein Problem zu transferieren, der wird es hier erkennen. Bei allen anderen waren die Bildungsbemühungen umsonst.

