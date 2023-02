Von WOLFGANG HÜBNER | Allzu lautes Triumphgeschrei verrät oft die Übertönung von Zweifeln und Ängsten. Das gilt auch für die Schlagzeilen und Kommentare in den deutschen Leitmedien nach Beendigung der sogenannten „Sicherheitskonferenz“ in München. Die westlichen Staaten, die daran teilnahmen, allen voran die USA, setzen demnach unverdrossen auf den „Sieg“ der Ukraine über Russland.

Sieg? Die Ukraine blutet aus vielen Wunden, verliert täglich immer mehr Männer, die beim Wiederaufbau fehlen werden und muss schon heute ihre wertvollsten Gebiete im Osten abschreiben. Sie wird aller Voraussicht sogar noch mehr verlieren, wenn sie, angestachelt von Amerikanern und Briten, weiter ihre Menschen und Zukunft opfert.

Russland hat viel zu viel in seine militärische Operation investiert, um einen ukrainisch-westlichen „Sieg“, wie immer der aussehen mag, hinzunehmen. Diese Haltung ist nicht von der Person Wladimir Putins abhängig, sondern entspricht der existenziellen Interessenlage des größten Landes der Welt.

Inzwischen weiß jeder in der russischen Führung und Elite, was vom Westen einzig zu erwarten ist: Nichts Gutes. Und das übliche Gequatsche in München von der „regelbasierten Weltordnung“ hat inzwischen weit mehr als die Hälfte der Welt als das durchschaut, was es ist: Der unveränderte politische, militärische und ökonomische Führungs- und Machtanspruch des „Wertewestens“ mit dem Dominator USA an der Spitze der Fressordnung.

Doch dagegen regt sich Widerstand allerorten, auch in den USA selbst. Denn es ist spätestens seit den Enthüllungen von Seymour Hersh über die Täterschaft der Ostsee-Sprengung klarer denn je, dass in Washington hinter dem alten imperialistischen Triebtäter Biden die übelsten, verbrecherischsten Kreise der USA die Zügel in der Hand haben und nun selbst das Risiko eines großen Kriegs nicht mehr scheuen. In Peking und Moskau kann es keine Illusionen darüber geben, dort bereitet man sich längst auf den finalen Showdown vor – schon um ihn zu verhindern.

Für Deutschland sind das schlimme Perspektiven. Ohne die Loslösung aus der tödlich gefährlichen Umklammerung der USA riskiert unser Volk seine Vernichtung in einer atomaren Auseinandersetzung. Deswegen sang der Linke Dieter Dehm bei der erfolgreich großen Kundgebung in München mit Recht sein Lied: „Ami, Go Home!“

Das richtet sich nicht gegen das amerikanische Volk, von dem viele Menschen am Sonntag iIn Washington und anderen Städten gegen die US-Rolle in der Ukraine demonstrierten. „Ami, Go Home!“ muss die Parole aller werden, die sich nicht länger von Annalena-„360 Grad“-Dummbock und anderen in eine Situation treiben lassen wollen, an deren Ende Rolf Peter Sieferles „Finis Germania“ zur traurigen Realität werden könnte.

