Die wichtigsten Meldungen vom 15. Februar 2023, die aktuellen „Nachrichten AUF1“ sind da, präsentiert von Nora Hesse. Klima-Schwindel: Kältewellen in Indien – immer weniger Menschen sterben an Hitze. Inge Rauscher: „Die Menschen sind empört, dass die Regierung die Neutralität wegwirft“. Und: Fritz Loindl im AUF1-Gespräch zur Smartmeter-Überwachung: „Es ist eine internationale Agenda“.

Klima-Schwindel: Kältewellen in Indien – immer weniger Menschen sterben an Hitze

Wenn die CO2-Emissionen nicht drastisch reduziert würden, hieß es letzten Sommer, würde die Erde wohl bald verglühen. Tatsächlich merken wir derzeit nicht nur bei den winterlichen Temperaturen in Europa nichts davon, sondern auch dort, wo man es nicht erwartet hätte: im subtropischen Indien. Jedes Jahr gibt es dort eine Kältewelle, bei der Menschen erfrieren. Und auch generell sind viel mehr Todesfälle auf Kälte als auf Hitze zurückzuführen.

Inge Rauscher: „Die Menschen sind empört, dass die Regierung die Neutralität wegwirft“

Inge Rauscher von der „Initiative Heimat & Umwelt“ ist seit Jahrzehnten eine tragende Säule der außerparlamentarischen Opposition in Österreich. Die bekannte EU-Kritikerin kämpfte von Anfang an gegen den Corona-Schwindel. Aktuell mobilisiert sie gegen die Neutralitäts-Verletzungen der schwarz-grünen Bundesregierung. Mit einer parlamentarischen Bürgerinitiative möchte sie jetzt die Kriegsunterstützung für die Ukraine stoppen. Bernhard Riegler hat sie an einem Infostand in Linz getroffen.

Fritz Loindl im AUF1-Gespräch zur Smartmeter-Überwachung: „Es ist eine internationale Agenda“

Ein Instrument für die von den Globalisten gewünschte Totalüberwachung ist die technisch nicht notwendige Einführung von sogenannten Smartmetern. Die Datensammelwut der Obrigkeit ist unersättlich und deshalb versucht man jetzt offenbar mit immer mehr Druck, den Kunden die Kontroll-Stationen aufs Auge zu drücken. Der Techniker Fritz Loindl setzt sich gegen die Verbreitung der Spionage-Geräte ein. Bernhard Riegler hat mit ihm über die aktuelle Entwicklung gesprochen.

Weitere Themen der Sendung:

Europäische Union: Parlament beschließt Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035

USA: Ballone, Ufos und ein Giftzug – wüste Spekulationen über rätselhafte Ereignisse

Deutschland: Regierung stellt Bürger bei Schöffen-Auswahl unter Generalverdacht

Corona-Genspritzen: Pfizer-Forscher besorgt – Covid-19-Impfmaterial überall im Körper?

Die gute Nachricht: Pallas-Katzen am Mount Everest entdeckt

Kurzmeldungen:

Giftspritze: Übersterblichkeit in Deutschland bei 13 Prozent

Schon wieder Betrug? Hunderte ungezählte Wahlzettel in Berlin aufgetaucht

Corona-Diktatur: Sozialleistungen in Brasilien nur für Geimpfte

Großer Austausch: Mehr als jeder Fünfte in Österreich ist kein Staatsbürger

Justizversagen: Verdächtige wegen zu langer Verfahren auf freiem Fuß

