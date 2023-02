Männer sterben früher. Männer werden häufiger krank. Männer machen nahezu jede Drecksarbeit. Mittlerweile weiß man auch, dass sich Frauen häufiger Scheiden lassen und das Sorgerecht an den Kindern erhalten sie sowieso. Gar nicht einfach, heute Mann zu sein. In fast allen relevanten Belangen schneiden Männer schlechter als Frauen ab. Und was macht die Politik? Sie kämpft für mehr – „Frauenrechte“!

Das starke Geschlecht muss in Anbetracht des radikalen Feminismus immer weiter zurückstecken. Brauchen wir eine traditionelle und archaische Männlichkeit, um das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern wiederherzustellen? Oder sollte die Männlichkeit an die modernen Umstände angepasst werden und ein neues Leitbild vermitteln? Das hat die neue Krautzone #31 in den beiden Leitartikeln herausgearbeitet.

Abseits der „Männlichkeit“ gibt es in der aktuellen Ausgabe aber noch weitere spannende Themen:

Politik

Redakteur Kneller hat sich mit der spannenden Frage nach den Parteineugründungen zwischen AfD und CDU beschäftigt. Warum wollen eigentliche alle gescheiterten AfD-Politiker und viele wertkonservative CDUler eine Partei zwischen ihren Parteien. Das hat viele Erklärungen und wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Der Hauptgrund ist aber eine vollkommen verzerrte Wahrnehmung der Realität.

„Soyence“

Die Fleischwerdung eines blinden Glaubens an die Wissenschaft zum Zwecke politischer Machterhaltung. Das kennt fast jeder: Angefangen bei „Expertin“ May Thi über die „wissenschaftliche“ Aussage, dass wir mehr Einwanderung brauchen, bis hin zum ominösen „Klimakonsens“. Wissenschaft hat längst nichts mehr mit der Suche nach Wahrheit zu tun.

Südkorea

Chefredakteur Plenge war auf großer Tour und hat einige Zeit in Korea verbracht. Sein Fazit: Südkorea ist das bessere Deutschland. Saubere Straßen, höfliche Menschen, nahezu keine Überfremdung und Wohlstand an allen Ecken und Enden zeigen schmerzhaft, wo Deutschland mit der richtigen Politik heute hätte stehen können.

Rechtsparteien auf dem Vormarsch

Ein Überblick über die europäischen Rechtsparteien und wie sie in den letzten Jahren abgeschnitten haben.

