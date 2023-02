Von MANFRED ROUHS | Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat zum wiederholten Male eine „Schließung der ‚Repräsentanzen‘ der ‚GemeinwohlKasse‘ in Wittenberg, Dresden und Menden“ angeordnet. So teilt es die Behörde im Internet mit. Nachdem eine ähnliche Verfügung vom Sommer 2022 von der Zielgruppe offenbar als unverbindliche Empfehlung aufgefasst worden war, wurde diesmal an allen drei Orten die Polizei aktiv und klebte einen Kuckuck an die Eingangstüre der jeweiligen Einrichtung.

Die „Gemeinwohlkasse“ ist ein Projekt des „Königsreichs Deutschland“ von Peter Fitzek, der als Autor eines „Praxisbuches zur Entwicklung medialer Fähigkeiten“ in Erscheinung getreten ist und sich als Monarch und Autotüftler profiliert hat. Wer sein Geld – wohlgemerkt nicht Schokoladentaler, sondern Euro – in die „Gemeinwohlkasse“ transferiert, bekommt Bemerkenswertes geboten. So u.a. eine „kostenlose Kontoführung“, „Anonymität“, „vollständige Pfändungsfreiheit“ und die Zusage, es gäbe „keine Eingriffsmöglichkeit der BRD oder EU“ auf die Einlagen.

Ein durchaus interessantes Angebot beispielsweise für Menschen, die Ärger mit dem Finanzamt oder anderen Behörden haben.

Im Jahr 2018 scheiterte die bundesrepublikanische Strafjustiz mit dem Versuch, Fitzek ins Gefängnis zu bringen. Zwar ließ ihn das Landgericht Halle im Jahr 2017 noch in Handschellen legen und verurteilte ihn wegen Untreue und dem unerlaubten Betreiben von Bankgeschäften zu einer Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Aber der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil ein Jahr später auf. Begründung:

„Nach den von ihm getroffenen Feststellungen stand der Angeklagte in Wittenberg einer sektenähnlich strukturierten Gemeinschaft vor, deren Mitglieder in einem eigenen autarken Staat, dem ‚Königreich Deutschland‘, mit dem Angeklagten als ‚Staatsoberhaupt‘ leben wollten. Zur Finanzierung seines Ziels warb er in den Jahren 2010 bis 2013 über eine ‚Kooperationskasse‘ von 492 Unterstützern dieser Idee Darlehen in einem Gesamtumfang von mehr als 2,4 Millionen Euro ein. Gegenstand der Verurteilung sind Einzahlungen von 38 Darlehensgebern in den Jahren 2011 und 2012 in Höhe von insgesamt etwa 1,47 Millionen Euro in die vom Angeklagten als ‚Vorstand‘ eines ‚Vereins‘ geführte ‚Kooperationskasse‘. Die Darlehensgeber erhielten ‚Sparbücher‘, in denen Ein- und Auszahlungen verbucht wurden; eine Verzinsung der Guthaben war nicht vorgesehen. Mit dem Geld wollten die Unterstützer ‚gemeinnützige Projekte‘ der Gemeinschaft und diese selbst fördern. (…)

Die Verurteilung wegen Untreue zum Nachteil der 38 Darlehensgeber konnte nicht bestehen bleiben, weil sich aus den Urteilsgründen schon nicht ergibt, dass der Angeklagte gegenüber den Darlehensnehmern auch mit Blick auf die Zweckbestimmung der Einzahlungen eine für die Erfüllung des Tatbestands erforderliche herausgehobene Vermögensbetreuungspflicht hatte. Ein unerlaubtes Betreiben von Bankgeschäften im Sinne der §§ 32, 54 des Kreditwesengesetzes (KWG) ist ebenfalls nicht rechtsfehlerfrei belegt (…).“

Da also das, was Fitzek in seinem Königreich mit dem Geld seiner Anhängerschaft macht, offenbar nicht strafbar ist, machte er weiter. Ist ja irgendwie auch besser als z.B. arbeiten zu gehen.

Der Staat lässt sich gefühlt von allem und jedermann auf der Nase herumtanzen. Warum nicht auch von Peter Fitzek?

„Frechheit siegt“, behauptet der Volksmund, und im Falle des „Königsreichs Deutschland“ scheint er wieder einmal recht zu behalten.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

