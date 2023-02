Von MANFRED W. BLACK | Das Landgericht Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) hat ein angeklagtes Ehepaar freigesprochen. Den Eltern hatten Polizei und Staatsanwaltschaft vorgeworfen, ihre erst 14 Monate alte Tochter immer wieder so schwer misshandelt zu haben, dass das Kind an den Folgen starb.

Die Rechtsmedizin hatte mehrere schwere Misshandlungen am Körper des Kleinkindes nachgewiesen. Aber es konnte offenbar nicht bewiesen werden, wer für den Tod verantwortlich ist.

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet dazu eher nebulös, „ein Ehepaar aus Wittenberg“ habe sich nach dem Tod seines Kleinkindes einfach geweigert, Einzelheiten darüber zu beschreiben, auf welche grauenvolle Weise ihr Baby ums Leben gekommen ist.

Was die ARD verschweigt

Auf die Idee zu thematisieren, dass beide Elternteile für den Tod verantwortlich sind, kommt die ARD nicht. Der MDR verschweigt auch etliche wichtige Hintergrundfakten. So ist dem Elternpaar schon einmal ein Kind ums Leben gekommen.

Und der ARD-Sender lässt unter den Tisch fallen, dass die Eltern Araber sind, die in der Bundesrepublik als syrische „Schutzsuchende“ ins Land gekommen sind, um hier Asyl zu beantragen.

Auf der Grundlage einer Meldung der Nachrichtenagentur dpa haben ebenfalls etliche andere Medien – wie etwa der Merkur oder die Mitteldeutsche Zeitung – nur sehr unvollständig über den Prozess in Dessau und seine schillernde Vorgeschichte berichtet.

Misshandlungen und Totschlag

Die Anklage hatte Nizar A. (27) und seiner Ehefrau Besma H. (22) Totschlag, schwere Misshandlung Schutzbefohlener und Verletzung der Fürsorgepflicht vorgeworfen. Beide Eltern hielten sich zur Tatzeit – am 31. Januar 2022 – alleine mit Yana und ihrem dreijährigen Bruder in der Zweiraumwohnung einer Asylunterkunft in Wittenberg auf.

Ein Nachbar der syrischen Familie hatte den Notarzt angerufen, weil die Eltern kein Deutsch sprechen. Als der Arzt am Tatort eintraf, war das Kleinkind schon nicht mehr ansprechbar.

Zu Prozessbeginn hatte der Staatsanwalt den Kernpunkt seiner Anklage so formuliert:

„Die Angeklagten schlugen den Kopf des Kindes gegen die Wand. Wir fanden Blutanhaftungen an der Wand.“ Durch die Schläge erlitt die kleine Yana offenbar ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Schädelfrakturen. Laut Obduktionsbericht ist das Kleinkind zudem geschüttelt worden.

Auch schon ältere Verletzungen

Die damals herbeigerufene Notfallsanitäterin Nicole F. (35) berichtete im Zeugenstand: „Es war sofort offensichtlich, dass das Kind in einem kritischen Zustand war.“ Der Kopf des Kindes sei „massiv geschwollen und deformiert“ gewesen.

Der zuständige Gerichtsmediziner nannte in seinem Gutachten allerdings auch noch ältere Verletzungen der verstorbenen Yana. Ein syrischer Bruder des Angeklagten, der nun auch in Deutschland als „Flüchtling“ lebt, hat die schweren Blessuren so zu erklären versucht: „Sie hat sich selber verletzt, ist immer mit dem Kopf gegen die Stuhllehne geschlagen.“

Im Verlauf des Gerichtsprozesses sind noch weitere brisante Hintergrund-Details bekannt geworden: So hatte Yana ursprünglich einen Zwilling. Doch dieses Kind starb auf der Flucht der syrischen Familie in die Bundesrepublik. „Die genauen Todesumstände blieben ungeklärt“ (Bild-Zeitung).

Weitere dunkle Hintergründe

Als Yana ums Leben gekommen ist, war die angeklagte Mutter erneut schwanger. Sie und ihr Mann kamen zunächst in Untersuchungshaft. Direkt nach der Geburt des weiteren Babys wurden dieses Kleinkind und der Dreijährige vom Jugendamt in Obhut genommen.

In der Wohnung, in der Yana ums Leben kam, hatte eine Polizistin an der Wand über dem Kinderbett mehrere Blutstropfen entdeckt: „Die konnten schon aufgrund der Höhe nicht vom Kind selbst dort hingekommen sein.“

Außerdem stellte die Kriminalpolizei am Tatort Babykleidung in Größe 62/68 sicher. Solche Größen tragen Babys in den ersten Lebensmonaten. Yana war zu diesem Zeitpunkt fast anderthalb Jahre alt.

Wer die primäre Schuld am Tod von Yana trägt, ist – wegen des Schweigens der Eltern – derzeit offenbar nicht zu klären. Am ersten Verhandlungstag hatte der Staatsanwalt allerdings noch bekräftigt: „Auch wenn nur ein Elternteil die Verletzungen verursacht hat, hat sich das andere wegen Verletzung der Fürsorgepflicht mitschuldig gemacht.“

Wider den gesunden Menschenverstand



Doch am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltsschaft seltsamerweise – wie die beiden Pflichtverteidiger auch – einen Freispruch für das Elternpaar. Nicht einmal eine Verurteilung wegen unterlassener Hilfeleistung komme infrage. Die Eltern hätten angeblich dafür gesorgt, dass ein Notarzt gerufen wurde.

Höchst seltsam: Zukünftig kann man Menschen schwerst verletzen oder gar töten und wird trotzdem nicht schuldig gesprochen, wenn man nach den barbarischen Taten einen Notarzt ruft. Mit gesundem Menschenverstand lässt sich das Gerichtsurteil von Dessau-Roßlau jedenfalls nicht nachvollziehen.

Keine Zeitung fragt, ob das Elternpaar auf der Anklagebank auch dann frei gesprochen wäre, wenn es sich um Deutsche gehandelt hätte.

