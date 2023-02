Von WOLFGANG HÜBNER | In der „Jungen Freiheit“ vom 24. Februar 2023 hat sich ihr Gründer und Chefredakteur Dieter Stein unter dem Titel „Die offene deutsche Frage“ Gedanken über die mögliche deutsche Rolle in einer „neuen europäischen Sicherheitsarchitektur“ gemacht. Er stellt in dem längeren Text fest, „dass ihnen (den Deutschen) die ausschlaggebende Macht – die Souveränität – fehlt.“ So weit, so richtig. Und wenn Stein schreibt, Deutschland liefere „sich vollständig fremden Interessen aus, wenn es darauf verzichte, eigene Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit zu organisieren“, so kann ihm auch noch zugestimmt werden.

Ob Deutschlands Souveränität und Sicherheit allerdings vom Besitz eigener Atomwaffen abhängen, wie Stein andeutet, kann schon bezweifelt werden. Diese vielschichtige Problematik soll hier aber nicht erörtert werden. Dafür umso mehr um Steins Einschätzung, „unpolitisch sind pazifistische und neutralistische Aufwallungen von links bis rechts dieser Tage.“ Die nur noch klägliche deutsche Linke mal beiseitelassend, werden also von dem Verfasser gezielt diejenigen Rechten ins Visier genommen, die im Ukraine-Konflikt einen neutralistischen Kurs verfolgen und auch nicht der Meinung sind, die Wiedereinführung der Wehrpflicht sei unter den jetzigen Vorzeichen eine sonderlich gute Idee.

Stein macht dann keinen Hehl daraus, was er der Rechten empfiehlt: „Vollkommen realitätsfern ist, dass Deutschland aufgrund seiner geographischen Lage, seines wirtschaftlichen Gewichts und seiner historischen Erfahrung seine Sicherheit jenseits eines Verteidigungsbündnisses der europäischen Nationen organisiert. Mangels deutscher und europäischer Atomstreitkraft muss dieses Bündnis auf absehbare Zeit die USA notwendig einschließen.“ Das ist faktisch ein Plädoyer für die deutsche Mitgliedschaft in einer NATO, die sich unter amerikanischer Führung und zum Zweck der Aufrechterhaltung der unipolaren US-Weltmacht in Frontstellung gegen Russland und China bringt.

In seinem Bemühen um rechten „Realismus“ blendet Stein zweierlei aus: Die Tatsache, dass Deutschland mit der Sprengung der Ostsee-Pipelines, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von den USA und europäischen „Bündnisfreunden“ in Szene gesetzt wurde, Opfer einer terroristischen Kriegshandlung wurde. Und er ignoriert, dass in der NATO amerikanische politische, militärische und nicht zuletzt wirtschaftliche Interessen himmelweit vor deutschen Interessen rangieren. Das würde sich auch nicht ändern, wenn Steins Appell realisiert würde, Deutschland müsse „endlich mehr Gewicht in die Waagschale legen: politisch, militärisch, mental“. Genau das wäre ganz im Sinne des US-Hegemons, aber gewiss nicht im Interesse des deutschen Volkes.

Übrigens geht die von der Biden-Regierung bedrängte Berliner Ampel-Regierung mit ihrer Unterstützung des US-Satellitenregimes in Kiew immer gefährlicher ins Risiko. In der Logik von Steins Überlegungen ist das aber wohl noch längst nicht genug. Dass er die wirkliche Brisanz der weltpolitischen Lage nicht begriffen hat, beweist seine Frage: „Wie sollte eine deutsche Außenpolitik gestaltet werden, wenn es tatsächlich zur Entstehung eines neuen bipolaren Systems – hier die USA, da China – kommt?“

Erstens verkennt er, dass die USA, Demokraten wie Republikaner gleichermaßen, entschlossen sind, ein bipolares System mit China notfalls auch mit Krieg zu verhindern, in den die NATO und damit auch Deutschland unweigerlich hineingezogen würde. Zweitens fordern sowohl Russland als auch China und Indien sowie andere aufstrebende Staaten ein multipolares System, mit dem auch die Dollar-Dominanz und damit die Grundlage der militärischen Dominanz der USA endlich beendet würde. Auch dieses multipolare System wollen die USA mit allen Mitteln verhindern.

Nachhaltige und zukunftsgewandte Politik der deutschen Rechten darf nicht die von Stein propagierte NATO-Unterwerfung sein, sondern muss die Förderung eines multipolaren Weltsystems inne haben, in dem auch Europa Platz und Rang besitzt. Leider haben sich viele Staaten des innerlich brüchig gewordenen Kontinents am westlichen Ende der asiatischen Landmasse derzeit für ein Vasallendasein unter amerikanischer Dominanz entschieden – allen voran Deutschland. Eine Rechte, die diese Bezeichnung verdient, kann und darf sich damit nicht abfinden und auch nicht arrangieren.

Die faktische Kapitulation rechter Politik, die Stein nahelegt, würde noch nicht einmal mit einem Platz am Katzentisch der etablierten transatlantischen Machthaber belohnt werden.

Einmal mehr liegt der zweifellos verdienstvolle JF-Gründer Dieter Stein leider falsch. Es gibt deshalb keinen Grund, seinen Ratschlägen zu folgen – im Gegenteil.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

