Von PROF. EBERHARD HAMER | In der Hitler-Zeit hatten wir eine sozialistische Verwaltungswirtschaft, nachher Kriegswirtschaft und konnte der Krieg nur so lange durchgehalten werden, weil eine hervorragende Verwaltung die wachsenden Kriegsschäden ausgleichen, die Ressourcen- und Lebensmittelversorgung bis zuletzt gewährleisten und in allem Chaos noch eine gewisse Ordnung aufrechterhalten konnte.

Als dann bei der ersten Bundestagswahl Ludwig Erhard statt Verwaltungswirtschaft eine Marktwirtschaft einführen wollte, gab es erbitterte politische Diskussionen, ob dies überhaupt möglich sei, ob dies Verteilungsgerechtigkeit bringen könne und ob der Eigenantrieb der Unternehmer oder die Verwaltung eine Wirtschaft besser optimieren könnten. Schnell setzte sich aber Ludwig Erhard mit seinem Programm der Marktwirtschaft durch. Ihm kam zugute, dass wir nach dem Kriege ohnehin überall nur eine ausgedünnte Verwaltung hatten und dass alle Nazi-Gesetze abgeschafft waren, also eine Verwaltung, selbst wenn sie da gewesen wäre, in die private Initiative kaum eingreifen konnte.

Nie haben wir in Deutschland so viel private Gestaltungsfreiheit gehabt wie nach dem letzten Weltkrieg, dem Zusammenbruch unserer Verwaltung und unseres Staates und dem staatlichen Regulierungssystem.

Durch Unternehmerfreiheit entstand das Wirtschaftswunder

Es hat sich schnell gezeigt, dass zehn Millionen Unternehmer selbstverantwortlich zu produzieren anfingen oder Dienste leisteten, weil ihnen noch niemand vorschrieb, warum, womit und wie sie dies machen müssten. Durch diese Unternehmerfreiheit entstand das Wirtschaftswunder.

Die neu anfangenden Unternehmer hatten aber kein Kapital. Sie durften deshalb die Gewinne im Unternehmen halten, so dass sie damit Investitionen, Arbeitsplätze und Mitarbeiter finanzieren konnten. Gewinn war nur, was sie entnahmen. Mit dieser „Steuerfreiheit des im Unternehmen verbleibenden Gewinns“ hat Ludwig Erhard vor allem unsere mittelständischen Personalunternehmen ohne Fremdkredite aus eigener Kraft durch Selbstfinanzierung stark werden lassen, konnten sie wachsen, investieren, Arbeitsplätze schaffen und wuchs unser Sozialprodukt stärker als in anderen Ländern.

Im Zuge des Wiederaufbaus nach dem letzten Weltkrieg wurde nicht nur unsere Demokratie mit Parlamenten eingeführt, sondern auch eine neue Verwaltung.

Dichtes Regulierungsnetz über das Land gezogen

Leider waren die Parlamente fleißig. Sie haben inzwischen mit 90.000 Gesetzen und Verordnungen fast alles reguliert, was zu regulieren ist, haben ein so dichtes Regulierungsnetz über das ganze Land gezogen, dass damit die individuelle Handlungsfreiheit vor allem unserer Unternehmer überwiegend eingeschränkt wurde.

Nach dem Krieg fingen die Leute den Wiederaufbau einfach an, ohne dass die Verwaltung sie störte. Heute dagegen muss ein Bauprojekt von vielen Behörden und von bis zu 42 „Beteiligten“, Verbänden, Organisationen und Stellen befürwortet werden, bevor es überhaupt ein Baurecht gibt. Das dauert Jahre.

Der Autor wollte 2005 an der Zonengrenze einen Autohof errichten. Mehr als drei Jahre dauerte es, bis alle 42 beteiligten Organisationen bis hin zum Umweltschutz ihre Zustimmung zur Umwidmung erteilt hatten. Lediglich das Denkmalsamt widersprach. Vier Jahre hat es dann gedauert, die unsinnigen Wünsche einer Denkmalsschützerin durch zwei Gerichtsinstanzen zu verwerfen.

Exorbitante Umweltvorschriften für Unternehmen

Noch immer gibt es aber dort kein Baurecht, weil schon seit mehr als einem Jahr die Umweltbehörde mit den mehrfach angebotenen Ersatzaufforstungsflächen nicht einverstanden ist. In den 19 Jahren staatlicher Planung bzw. Planungsbehinderung sind nun die günstigen Investitionszinssätze vorbei, haben sich die Kosten des Projekts fast verdoppelt und rentiert sich eigentlich das Projekt nicht mehr. So werden mehr als 300 mögliche Arbeitsplätze im strukturschwachen Osten verhindert.

Nach Umfragen des Mittelstandsinstituts Niedersachsen ist für unsere mittelständischen Unternehmer durch eine ausufernde Gesetzgebung, eine krakenartig wachsende Verwaltung und durch immer speziellere auch gegenläufige Vorschriften von Jahrzehnt zu Jahrzehnt der Freiraum des wirtschaftlichen Handelns im Betrieb und im Markt ständig gesunken. Nur im digitalen Bereich gibt es noch ausreichende unternehmerische Freiheit, weil Parlament und Verwaltung digital noch unfähig sind.

Zuerst wurden die produzierenden Betriebe von Verwaltungsvorschriften blockiert. Das hat einmal humane Gründe: So muss zum Beispiel im Gesundheitshandwerk der Fußboden glatt sein, um die notwendige Sauberkeit zu gewährleisten, muss aber zugleich geriffelt sein, damit sich die Mitarbeiter rutschfest bewegen können. Am schlimmsten sind aber inzwischen die Umweltvorschriften. Die Betriebe werden nicht nur nach den Umwelteinflüssen ihrer Produktion, sondern auch nach der Zusammensetzung ihrer Produkte überprüft; neuerdings sollen sie auch nachweisen, welche Stoffe die indischen Produzenten ihres Importeurs in den Produkten verwandt haben und dass dabei keine Kinder oder schwangere Frauen beschäftigt waren. Für alles haftet der Unternehmer. Immer mehr auch für das, was er gar nicht kontrollieren kann.

Ein einziger Verstoß gegen irgendeine der 90.000 Vorschriften – die der Unternehmer gar nicht alle kennt – genügt, um den Betrieb mit Geldbußen oder Schließung zu bestrafen.

» Morgen: Teil 2

PI-NEWS-Autor Prof. Dr. Eberhard Hamer (*15. August 1932 in Mettmann) ist ein deutscher Ökonom. Sein Schwerpunkt ist die Mittelstandsökonomie. In den 1970er Jahren gründete er das privat geführte Mittelstandsinstitut Niedersachsen in Hannover und veröffentlichte über 20 Bücher zum Thema Mittelstand. Hamer erhielt 1986 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Seine Kolumne erscheint einmal wöchentlich auf PI-NEWS.

