Von WOLFGANG HÜBNER | Die dramatische Verkündung der „Zeitenwende“ nach dem Beginn des militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ließ manch einen auch rasche negative Veränderungen des sozialen Lebens in Deutschland erwarten. Schließlich hatte sich der deutsche politisch-mediale Machtkomplex den umfassenden Sanktionen gegen Moskau in extrem selbstschadender Weise angeschlossen. Doch die Regierenden in Berlin haben es im ersten Jahr der „Zeitenwende“, nicht zuletzt auch mit Hilfe von massiven Propagandamaßnahmen in allen dienstbaren Medien, weitgehend vermeiden können, zu viel ökonomischen und sozialen Druck auf die Masse der Deutschen auszuüben.

Das hat bei nicht wenigen Landsleuten die Illusion bestärkt, außer der lästigen Inflation könne das Leben in gewohnter Weise fortgesetzt werden. Doch wie der Krebs im Körper erst wachsen und sich mit Metastasen ausbreiten muss, um erkannt und schmerzlich gespürt werden muss, so werden auch die vielfältigen Folgen der „Zeitenwende“ nun erst nach und nach mit zerstörerischer Dynamik erfahrbar. Ein Beispiel gefällig? Der Bereich der Altenpflege wird von einer Pleitewelle erfasst, die zur Schließung etlicher Heime führt. Was das für die Bewohner und ihre Angehörigen bedeutet, kann sich jeder vorstellen.

Es ist aber nicht so sehr der skandalöse Mangel an geeigneten Pflegekräften, der das bewirkt. Vielmehr sind die Kosten für Energie und Nahrungsversorgung stark gestiegen. Diese Mehrkosten können nicht einfach an die alten Menschen in den Heimen weitergegeben werden. Und an Heizung oder am Essen kann in den meisten Einrichtungen nicht noch mehr gespart werden, ohne die Insassen frieren oder hungern zu lassen. Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege (AGVP), der Interessenvertretung der umsatzstärksten Unternehmensgruppen der deutschen Pflegewirtschaft, orakelt: „Wenn das so weiterläuft, dann rauscht die Altenpflege in Deutschland in eine Versorgungskatastrophe“.

Ukraine-Fan Karl Lauterbach steht als Gesundheitsminister vor einem weiteren Problem, für das er keine Lösung hat. Denn viele Milliarden Steuergelder werden für den viel höher gewordenen Schuldendienst, für Aufrüstung, die Stützung des US-Marionettenregimes in Kiew und die große Zahl ukrainischer Flüchtlinge gebraucht oder besser: missbraucht. Eine andere negative Entwicklung ist weniger existenziell, doch sozial brisant: Die Reisebranche. Dort fehlen der Branche inzwischen mehr als zehn Prozent der früheren Kunden. Der Versuch der Touristikbranche, mit höheren Preisen diese Verluste auszugleichen, wird nur noch mehr Deutschen das Reisen erschweren oder unmöglich machen. Davon betroffen sind vor allem Normalverdiener und Familien.

Hingegen gibt es wohlhabende Bevölkerungsschichten, die von Preisaufschlägen kaum betroffen sind, zumindest derzeit noch. Die Liste der Bereiche, in denen sich die unsozialen Metastasen des Krebses, den die faktische deutsche Kriegsbeteiligung gegen Russland verursacht, dokumentieren lassen, ließe sich beliebig fortsetzen. Und es ist keine riskante Voraussage, dass sich dieser Krebs im ökonomischen und sozialen Körper Deutschlands dynamisch verbreiten wird. Das Kriegstreiberkartell wird sich einiges einfallen lassen müssen, damit die Stimmung im Volk nicht in den Keller fällt.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like