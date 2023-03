Ein deutscher Held namens Sucharit Bhakdi,

Von WOLFGANG HÜBNER | In den letzten Tagen waren in den sozialen Netzwerken Videos des Schweizer Ukrainekrieg-Aufklärers Dr. Daniele Ganser zu sehen. Doch nicht der politisch heftig bekämpfte Ganser stand in deren Mittelpunkt, sondern ein zierlicher älterer Besucher, dessen Anwesenheit am Montag wahre Jubelstürme in dem vollbesetzten Kieler Saal auslöste: Dieser Besucher war der Arzt, Wissenschaftler und entschiedene Corona-Maßnahmen-Kritiker Professor Sucharit Bhakdi.

Dankbar und zu Tränen gerührt nahm der 76-jährige vielfach ausgezeichnete Sohn thailändischer Eltern die Ovationen entgegen. Nach den vielen Schmähungen, Angriffen und juristischen Attacken gegen Bhakdi taten ihm diese offen gezeigte Zuneigung und Dankbarkeit sichtlich gut.

Der Jubel in Kiel für den international hoch anerkannten Immunologen war mehr als verdient. Denn mit seinem Engagement gegen die politisch und medial geschürte Pandemie-Hysterie hatte und hat sich der seit 2012 emeritierte Professor der Universität Mainz mächtige Feinde gemacht, die sogar vor Antisemitismus-Vorwürfen nicht halt gemacht haben. Dabei wurden die bedeutenden wissenschaftlichen Verdienste, die sich Bhakdi im Laufe seines langen Forscherlebens erworben hat, ebenso völlig ignoriert wie seine begründeten Warnungen vor der Pandemiehysterie und auch den Impfmaßnahmen, deren Folgen sich nun tragisch zeigen.

Es ist Bhakdi gar nicht hoch genug anzurechnen, im Gegensatz zu den allermeisten anderen Experten nicht mitgemacht oder geschwiegen, sondern mit etlichen Veröffentlichungen gegen den Strom der Panikflut angeschwommen zu haben. Dass er damit keineswegs falsch lag, wird nun Schritt für Schritt klarer.

Doch noch haben seine Kritiker nichts dafür getan, die verlorene akademische und wissenschaftliche Ehre Bhakdis öffentlich wiederherzustellen. Das Publikum in Kiel aber hat demonstriert, dass der mutige Einsatz des Forschers unvergessen ist und gewürdigt wird.

Der Träger des Verdienstordens von Rheinland-Pfalz und vieler hochrangiger medizinischer Auszeichnungen ist in trüben Zeiten von Geist und Wissenschaft ein deutscher Held auch mit thailändischem Pass.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

