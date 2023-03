Von WOLFGANG HÜBNER | Es war verdammt schwer für die Frankfurter CDU-Filiale, die fällige Neuwahl zum Oberbürgermeister nach dem AWO-Skandal und Scheitern des SPD-Politikers Peter Feldmann zu verlieren. Doch getreu Merkels Motto „Wir schaffen das!“ hat sie dieses politische Kunststück am Sonntag vollbracht. Und um es noch zu krönen, hat der CDU-Kandidat Uwe Becker in der Stichwahl ausgerechnet gegen einen SPD-Kandidaten verloren, der sich vor einiger Zeit noch mit der Freundschaft und Unterstützung Feldmanns schmückte, bevor er auf eilige Distanz zu seinem einstigen Förderer ging.

Nun tritt also nicht der Parteisoldat Becker, sondern mit Mike Josef der Sohn christlicher syrischer Einwanderer die Nachfolge von Feldmann an und darf schon bald die goldene Amtskette im Römer tragen. Dabei hatte sich Becker so sehr gewünscht, genau das tun zu dürfen. Deshalb waren seine Plakate die ersten gewesen, die im Stadtbild zu sehen waren. Doch der langjährige Kämmerer und jetzige Europa- und Antisemitismusbeauftragte der hessischen Landesregierung schleppte ein schweres Glaubwürdigkeitsdefizit mit sich: Er war in seiner Funktion im Magistrat an allen Entscheidungen der Stadtpolitik der letzten 20 Jahre führend mitbeteiligt.

Und es war gerade Becker, der großen Anteil am Niedergang der CDU und am Aufstieg der Grünen in Frankfurt zur derzeit stärksten Partei hatte. Denn auf keinen ihrer Koalitionspartner konnten sich die Grünen so gut verlassen wie auf Becker, der die Stadtfinanzen bis 2021 verwaltete. Zum Dank haben sich die Wähler der Grünen, deren Kandidatin überraschend schon im ersten Wahlgang gescheitert war, bei der Stichwahl nicht für Becker, sondern für Josef entschieden.

Josef hatte gegen den CDU-Rivalen ohnehin kein schweres Spiel, weil Becker sich lieber mit einem Auftrittsverbot für den englischen Musiker Roger Waters als mit den Verstrickungen der SPD in die AWO-Korruptionsaffäre beschäftigte, also auch mit der möglichen Rolle Josefs darin. Becker konnte bei der Stichwahl übrigens nicht ernsthaft auf die Stimmen konservativer und rechter Wähler hoffen, die ihm in Anbetracht des sehr knappen Wahlausgangs wahrscheinlich zum Sieg verholfen hätten: Becker hetzt nämlich gerne gegen die AfD und alle, die rechts von der Zeitgeist-CDU positioniert sind. Auch für konservative Muslime war der CDU-Mann unwählbar.

Hingegen haben bei einer niedrigen Wahlbeteiligung von 35 Prozent nicht nur viele Grünen-Wähler, sondern auch Linke und Linksextreme für Josef votiert. Der neue Oberbürgermeister wird sein Amt allerdings mit einer Hypothek antreten: Auf Plakaten hat er eine Milliarde Euro für Schulen und Kitas versprochen. Doch dieses Geld haben weder er noch Frankfurt zur Verfügung. Und wenn die Stadt das Geld hätte, könnten über dessen Verwendung nur die Stadtverordneten entscheiden, nicht der Oberbürgermeister. Doch Josef hat vom einstigen Genossen Feldmann offensichtlich schon gelernt, es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Knapp 18 Prozent der wahlberechtigten Frankfurter, die Josef ihre Stimme gaben, hat das nicht gestört.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like