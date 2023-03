Von SVEN DECKER | Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab dem kommendem Jahr verbieten (PI-NEWS berichtete). Geplant sei laut einem Gesetzesentwurf aus Habecks Haus, dass ab 2024 nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die Wärme aus „mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien“ herstellen. Nach Experteneinschätzungen ist bei diesem Grenzwert nur noch der Einbau von Wärmepumpen, Fernwärme-Anlagen und Biomasse-Kesseln möglich. Das heißt: Aus für Gas- und Ölheizungen.

Die Pläne aus dem Bundeswirtschaftsministerium lehnte aber der Eigentümerverband Haus & Grund strikt ab. „Das ist ein Gesetz aus der grünen Märchenwelt“, sagte Präsident Kai Warnecke. Laut Bundesverband der Energie heizten in 2021 noch knapp die Hälfte des Deutschen Wohnungsbestandes mit Gas, fast ein Viertel mit Heizöl. Die Neuerungen hätten unbedingt massive Folgen für Mieter und Vermieter und könnten dazu führen, dass die durch die Energiekrise verursachten Mehrkosten auch für Privatpersonen weiter steigen.

Hintergrund sind stärkere Bemühungen auch im Gebäudesektor für mehr Klimaschutz. Im Vergleich klingt es eher ironisch, dass weitere Millionen Tonnen Kohle dank der Grünen mitten in der Klimakrise abgebaggert werden, weil Habeck und NRW-Landesministerin Mona Neubaur mit dem Energiekonzern RWE einen Deal gemacht haben. Kaum eine Zahl haben die Grünen in den vergangenen Monaten häufiger wiederholt als jene 280 Millionen Tonnen CO2, um ihren Umgang mit dem Thema Lützerath zu rechtfertigen zu finden. Allerdings gibt es Zweifel, ob tatsächlich Emissionen in der Summe gespart werden, nur weil der Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorgezogen wird. Und es stellt sich die Frage: Die Umweltschutz- und Klimapartei der Grünen stimmt für das Abbaggern einer Ortschaft, um die klimaschädliche Verstromung von Braunkohle zu fördern?

Schweigende Grünen

Im Bundestagswahlkampf 2021 hat die heutige Außenministerin Annalena Baerbock als Spitzenkandidatin der Grünen immer wieder gesagt: Diese sei die letzte Regierung, die noch Einfluss auf die Klimakrise nehmen könne. Welche Einflüsse haben die Grünen dann gemacht?

Ende September 2022 waren an den von Russland nach Deutschland führenden Pipelines Nord Stream 1 und 2 mehrere Lecks entdeckt worden. Insgesamt könnten laut dem Umweltbundesamt 0,3 Millionen Tonnen Methan in die Atmosphäre gelangen werden. Methan ist laut dem Weltklimarat IPCC über einen Zeitraum von 20 Jahren mehr als 80 Mal so klimaschädlich wie CO2. Nach Einschätzung des Umweltbundesamts führen die Schäden zu etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht etwa einem Prozent der deutschen Jahres-Gesamtemissionen. Umweltschützer waren alarmiert. Die Deutsche Umwelthilfe forderte ein schnelles Abpumpen der Leitungen. Und die Grünen? Nichts. Nach der Veröffentlichung des Berichts von dem renommierten Investigativjournalisten und Pulitzerpreisträger Seymour Hersh, in dem er die USA der Angriffe auf die Nord-Stream-Pipelines bezichtigt, fordern sie keine Aufklärung, keine Untersuchung oder keine Entschädigung, sondern Habecks Bundeswirtschaftsministerium hält laut der Berliner Zeitung Deutschland offenbar nicht für einen betroffenen Staat.

Aktuell wird die Chemikaliengruppe PFAS intensiv diskutiert. Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR zufolge lassen sich an mehr als 1500 Orten in Deutschland PFAS nachweisen, an denen Boden oder Grundwasser ebenfalls verschmutzt sein könnten, darunter mehr als 300 Hotspots. Schon lange ist das Gefahrenpotential dieser Chemikalien für Mensch und Natur bekannt. Sie sind auf lange Sicht durchaus krebserregend und könnten Schäden an Niere, Leber, Schilddrüse und dem Immunsystem verursachen und die Fruchtbarkeit schädigen. bei erhöhtem PFAS-Anteil im Blut könnte der Schadstoff zudem über die Muttermilch an Neugeborene weitergegeben werden. Die Stoffe kommen in der Natur nicht vor und können weder durch Wasser noch durch Licht oder Bakterien zeitnah abgebaut werden. Das heißt, wenn es einmal in die Umwelt gelangt, dann bleibt es dort für sehr lange Zeit. Trotzdem gibt es in Deutschland bis heute keine verbindlichen Regeln für die Entsorgung von PFAS in Wasser, Luft und Boden und nicht einmal wird die Bevölkerung vor Ort informiert. Für eine Regulierung der Stoffgruppe oder eine Informationspflicht kämpfen die Grünen bisher auch nicht.

„Scholzen“ statt „Baerbocken“

Deutsche Behörden sollen vor allem für die Menschen hierzulande stehen. Dennoch sind Ukrainer für die grüne Außenministerin Baerbock wichtiger als Deutschlands Wähler. Für sie hat sie sogar Russland den Krieg erklärt. Sie hat immer wieder betont, dass unsere Waffenlieferungen an die Ukraine helfen, Menschenleben zu retten. Trotzdem hilft die grüne Symbolpolitik nicht, Menschenleben hierzulande zu retten.

Zudem lähmt das schwierige Verhältnis zwischen Baerbock und Kanzler Olaf Scholz offenbar die Koalition und Deutschlands Außenpolitik. In Bezug auf die Nord-Stream-Explosionen sollen auch deutsche Stimmen gehört werden. Ein unabhängiger Untersuchungsausschuss ist zu bilden. Beim Scholz-Besuch bei Biden sollen die möglichen Hintergründe der Nord-Stream-Explosionen auch zu einem der wichtigsten Themen gehören.

Das Aus für Gas- und Ölheizungen löst einen neuen Ampelstreit aus. Vorraussichtlich kommt es wieder auf den Kanzler an, genau wie beim AKW-Streit.

