Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Seit 13 ½ Jahren bin ich Mitglied in der größten islamkritischen Organisation in Deutschland, der Bürgerbewegung PAX EUROPA e.V. Im Juni 2018 wurde ich Mitglied des Bundesvorstandes. Bei der Jahreshauptversammlung am 14. Mai 2022 bin ich mit 100% der abgegebenen Stimmen wiedergewählt worden.

Unser langjähriger Bundesvorsitzender René Stadtkewitz, der den Verein mit seiner großen Erfahrung seit 2014 umsichtig leitete, zog sich leider im Sommer des vergangenen Jahres aus beruflichen und privaten Gründen zurück. Auf Vorschlag eines anderen Vorstandsmitglieds tauchte dann eine Person auf, die kaum ein anderer vorher kaum kannte. Günter Geuking.

Wir haben uns auf die Empfehlung verlassen und wählten wir Günter Geuking am 3. Dezember des vergangenen Jahres zum neuen Bundesvorsitzenden. Nun steht die BPE in ihrer schwersten Krise.

Geuking gab Mitte Dezember bekannt, für den Verein ein Privatkonto auf seinen Namen einzurichten, auf das die gewählte Schatzmeisterin Stefanie Kizina aber keinen Zugriff haben sollte. Die Diskussionen um rechtliche Gefahren und Probleme zu diesem Vorhaben entzündete einen Streit im Bundesvorstand, der in der Folgezeit eskalierte und bis heute andauert.

Günter Geuking agierte stets mit einem Anwalt und klagt gegen Vorstands- und Exvorstandsmitglieder, die ihm widersprechen, auch gegen mich. Eine ganze Reihe von Klagen wird nun im Namen der BPE geführt.

Er warf zusammen mit drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, die ihn unterstützen, den Gründer des Vereins, Willi Schwend, aus der BPE. Dazu auch den langjährigen früheren Bundesvorsitzenden René Stadtkewitz und noch einige andere. Und er versucht es auch bei unserer Schatzmeisterin und bei mir.

Für meine öffentliche Aufklärungsarbeit über den Politischen Islam, bei der mich viele fleißige Helfer unterstützen, bekomme ich sehr viel Zuspruch, der Verein finanzielle Mittel und neue Mitglieder. Unter den vielen Menschen, die diese Arbeit wertschätzen, ist auch ein Unternehmer, der es mit großzügigen Spenden möglich machte, dass wir unsere Kundgebungstour auf ganz Deutschland ausweiten konnten.

Mit diesen Mitteln und den zahllosen Spenden Einzelner war es möglich, dass wir Gastredner wie Irfan Peci aus Wien und auch Kian Kermanshahi aus London zu unseren Kundgebungen einladen konnten. Das war im Sinne unseres großen Unterstützers, der sich bei seinen Großspenden ausdrücklich auf meine Arbeit bezog. Alleine im Zuge unserer Kundgebungstour seit Ende August, in deren Zuge wir 27 große Veranstaltungen in ganz Deutschland durchführten, kamen 800 neue Mitglieder in unseren Verein. In den letzten zwei Jahren waren es damit mehr als 1200.

Geht es nach den Vorstellungen des Restvorstandes um Günter Geuking, soll nun alles anders werden. Und als wäre der Schaden, den sie bereits angerichtet haben, nicht schon groß genug, werden sie nicht müde, mir vorzuwerfen, ich hätte mit diesen Kundgebungen dem Verein geschadet. Obwohl alle Belege auf den Cent dokumentiert und abgerechnet sind, werde ich mit Rückforderungen abgerechneter Beträge konfrontiert. Plötzlich meint man, die Erstattung von Fahrtkosten, Bewirtung und Unterbringung von den vielen Helfern dieser aufwendigen Kundgebungen seien vom Verein „nicht abrechnungs- und anerkennungsfähig“.

Das, was meine unzähligen linken „Freunde“ mit ihren vielen Strafanzeigen oder selbst radikale Moslems, von denen ich mehrfach massiv bedroht wurde, nicht geschafft haben, versuchen sie nun. Mit unfassbar hohen Geldforderungen soll ich offenbar finanziell ruiniert, aus dem Vorstand und aus dem Verein gedrängt werden.

Und wie finanziert der Restvorstand seine abenteuerlichen Gerichts- und Anwaltskosten? Eben mit dem Geld, das für unsere Aufklärungsarbeit gedacht und letztlich durch unsere zahlreichen Kundgebungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen zuvor eingespielt wurde.

Diese unfassbar ungerechten und massiven Attacken sind nicht leicht zu ertragen. Um die juristischen Schlammschlachten zu vermeiden, die jetzt drohen, bin ich auf den Restvorstand zugegangen und wollte eine Kompromiss-Einigung vorschlagen, damit letzten Endes der Verein nicht gefährdet wird, im Sinne seiner 1600 Mitglieder weiterfortbesteht und endlich wieder seine Arbeit fortsetzen kann. Viele warnten mich davor, dass das der falsche Weg sei. Eine Vereinbarung kam letzten Endes auch nicht zustande.

Viele wissen auch, dass ich vor zwei Jahren eine Herz-OP hatte. Durch die heftigen Auseinandersetzungen hat es sich wiedergemeldet, was es nicht leichter macht, den Weg jetzt so zu gehen. Aber es muss wohl sein.

Mit der Wahl dieses Vorstandes hat der Verein einen großen Fehler gemacht. Es ist jedoch kein Fehler, der sich nicht korrigieren lässt. Wir hatten am 25. Februar zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Diese Versammlung hatten wir umfangreich vorbereitet und bekamen mehr als 145 Anmeldungen. Unsere Mitglieder reisten aus ganz Deutschland an, haben sich Übernachtungsmöglichkeiten organisiert und zum Teil auch Bahntickets gebucht.

Unter Täuschung des Gerichtes, was an sich möglicherweise strafrechtlich relevant sein könnte, hat sich der Restvorstand um Günter Geuking beim Amtsgericht in München einen einstweiligen Beschluss erschlichen, der diese Veranstaltung letztlich sabotierte. Wir waren darauf vorbereitet und hatten eine entsprechende Schutzschrift hinterlegt, die leider nicht berücksichtigt wurde. Der Richter bemerkte schnell, dass er seine Entscheidung auf einen falschen Tatsachenvortrag gestützt hat. Für eine Korrektur war es jedoch zu spät, weil dieser erschlichene Beschluss zur Kündigung der Räume in Würzburg verwendet wurde.

Ein positiver Aspekt ist dennoch geblieben, der Amtsrichter hat letztlich festgestellt, dass die Einladung korrekt war.

Und genau deshalb machen wir nun den zweiten Anlauf. Am 22. April wird es eine neue Mitgliederversammlung geben. Die Aufklärung über den Politischen Islam ist für unser Land so immens wichtig und die BPE das Lebenswerk vieler großartiger Menschen. Deshalb sind wir entschlossen, das Feld nicht den Falschen zu überlassen.

Ich habe über viele Jahre für viele den Kopf hingehalten und ich habe dies bei allem Gegenwind gern getan. Heute aber bitte ich Euch, heute bitte ich jedes einzelne Mitglied unseres Vereins um die Unterstützung.

Lasst uns gemeinsam diesen Vorstand abwählen, helft mit, diesen Verein wieder auf Kurs zu bringen. Ich allein kann hier nur werben, aber unsere vielen Mitglieder können dies tun. Deshalb kommt bitte am 22. April nach Wertheim, meldet Euch zu Wort und stellt Eure Fragen. Ich werde dort sein, der Vereinsgründer Willi Schwend auch und viele andere mehr. Wir werden all Eure Fragen beantworten.

Die Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE) setzt sich seit 2003 für die Aufklärung über den Politischen Islam ein. Mit Flugblattverteilungen, Infoständen, Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht die BPE, der Bevölkerung und Politikern sachlich fundierte Informationen zu vermitteln. Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier Mitglied werden.

