Von ALSTER | Am Dienstag hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky in seiner täglichen Video-Ansprache um internationale Unterstützung für ein Sondertribunal gegen Russland „geworben“:

„Wir werden dieses gesamte russische völkermörderische System – von den Rädchen bis zu den Architekten – zerschlagen und vor Gericht bringen. Es geht nicht nur um die Ausführenden, sondern auch um die oberste politische und militärische Führung des Terrorstaates.“

Der Antrag der CDU/CSU – Vorlage Nürnberger Militärgerichtshof

Am folgenden Tag wurde im Deutschen Bundestag über einen Antrag der CDU/CSU für ein Sondertribunal gegen Russland diskutiert. Der Antrag wurde zwar von allen anderen Fraktionen abgelehnt, allerdings nicht aus inhaltlichen Günden, sondern nur, weil ein Vorgehen des internationalen Gerichtshofs derzeit nicht möglich ist, da weder Russland noch die Ukraine Vertragspartner des Römischen Statuts als Rechtsgrundlage für diesen Gerichtshof sind.

Aber der Antrag hatte es in sich, denn darin wurden als Vorbild Parallelen zum Nürnberger Militärgerichtshof gezogen. Damals waren 13 Millionen sowjetische Soldaten und 14 Millionen russische Zivilisten unter den Opfern des II. Weltkriegs!

Einige Auszüge aus dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU:

Konsequente Reaktion des Rechtsstaats auf den russischen Angriffskrieg ermöglichen – Sondertribunal einrichten Der Bundestag wolle beschließen: Der Deutsche Bundestag stellt fest: Wer einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, die ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt, wird wegen des Verbrechens der Aggression mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. „Die Entfesselung eines Angriffskrieges ist nicht bloß ein internationales Verbrechen. Es ist das schwerste internationale Verbrechen,

das sich von anderen Kriegsverbrechen nur dadurch unterscheidet, dass es in sich alle

Schrecken der anderen Verbrechen einschließt und anhäuft“ (Urteilsbegründung des

Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg 1946). Ein solches Verbrechen der

Aggression wird den russischen Machthabern richtigerweise zur Last gelegt. […] Friedrich Merz, Alexander Dobrindt und Fraktion

Der ausgemachte Transatlantiker und (eigentliche) Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz, kritisiert die Regierung vornehmlich hinsichtlich der zu zögerlichen Bewaffnung der Ukraine und fordert ihre Führungskraft in Europa. Man könnte meinen, er wolle sein Land in den Krieg führen, den die USA vorbereitet haben. Wie fest steht er an der Seite der USA?

Sein ehemaliger Arbeitgeber, der US-Konzern Blackrock, ist sowohl Berater der USA-Administration als auch „Berater“ der ukrainischen Machthaber. Der Krieg in der Ukraine kennt vor allem einen Gewinner: BlackRock! Und BlackRock-Führungskräfte befinden sich in Schlüsselpositionen der Biden-Regierung. Hat Selensky seine Ukraine schon verkauft?

An diesem Freitag stellt Friedrich Merz noch einen Antrag (für Blackrock und die USA?): „Deutsche Strategie zum Umgang mit Russlands wachsendem Einfluss in Afrika.“

Zum Sondertribunal-Antrag der CDU hat der AfD-Abgeordnete Stefan Keuter am Donnerstag Klartext gesprochen. „Jetzt versucht die Unionsfraktion, ein Sondertribunal, durch die UN-Vollversammlung beschlossen, zu beantragen. Das ist mir zu einseitig. […] Was mich viel mehr entsetzt, liebe Union, ist, dass Sie in Ihrem Antrag Parallelen zum Nürnberger Militärgerichtshof ziehen und ihn zum Vorbild nehmen. Halten Sie sich bitte vor Augen, dass 13 Millionen sowjetische Soldaten und 14 Millionen sowjetische Zivilisten unter den insgesamt 50 Millionen Opfern des Zweiten Weltkriegs waren – neben sechs Millionen Juden. Das ist unwürdig! Das lassen wir Ihnen so nicht durchgehen. Ein Sondertribunal muss stark legitimiert sein; sonst ist es schädlich für einen Friedensprozess.“

Like