Von WOLFGANG HÜBNER | Robin Alexander, Starjournalist der Springer-Presse, hat die Rede von Tino Chrupalla am Donnerstag im Bundestag in einem Tweet als „antiamerikanisch“ gegeißelt und folgert daraus, ein Konservativer müsse die AfD deshalb als Anti-Adenauer-, Anti-Strauß- und Anti-Kohl-Partei betrachten.

Nun sind diese drei Unionspolitiker alle tot und können sich nicht selbst dazu äußern. Und was heutzutage noch mit Fug und Recht als Konservativer bezeichnet werden kann, dürfte ziemlich umstritten sein. Dass sich jedoch weder bei der CDU noch bei der CSU ein führender Politiker öffentlich bekennt, ein solcher zu sein, ist allgemein bekannt. Robin Alexander meint jedenfalls, dass ein richtiger Konservativer nicht antiamerikanisch, sondern „proamerikanisch“ sein müsse.

Nun hat aber der AfD-Politiker am Donnerstag gar keine „antiamerikanische“ Rede gehalten, sondern Kritik an der deutschen Nibelungentreue gegenüber den derzeitigen Regierenden in Washington geübt. Anders gesagt: Alexander kritisiert, dass Chrupalla sich der amerikanischen Politik unter Präsident Joe Biden nicht so bedingungslos unterwirft, wie er und andere das gerne hätten.

Doch würden Adenauer, Strauß oder Kohl das in der aktuell so gefährlichen Lage in Europa und der Welt tun, lebten sie noch? Daran kann man berechtigte Zweifel haben. Das ist reine Spekulation. Sehr viel weniger spekulativ ist hingegen der Verdacht, die Ostsee-Pipelines seien von dem deutschen Hauptverbündeten USA mit Hilfe befreundeter europäischer Nationen gesprengt worden.

Es ist unvorstellbar, dass ein Konservativer, der diese Bezeichnung verdient, damit einverstanden sein könnte, einen terroristischen Kriegsakt von Verbündeten einfach so hinzunehmen. Verstehe ich die Empörung Alexanders über Chrupallas Rede jedoch richtig, dann ist es „proamerikanisch“, darüber besser zu schweigen und in dieser Angelegenheit weg zu ducken.

Dann aber dürfte es gewiss auch „proamerikanisch“ sein, sich von der Biden-USA in einen Krieg gegen Russland und/oder China treiben zu lassen, der Deutschland und den Deutschen die schiere Existenz kosten könnte. Wenn dem so sein sollte, ist es tatsächlich besser, im Zweifelsfall eben „antiamerikanisch“ zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest Adenauer und Strauß nicht anderer Meinung sein würden.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like