Kann man das Thema Denkmalschutz für regierungskonforme Klimapropaganda nutzen? Man kann, der NDR zumindest. In der Sendung „Hallo Niedersachsen“ vom Dienstag ging es um das Baudenkmal „Roter Sand“, einen Leuchtturm in der Wesermündung. Dieser sei in seinem Bestand bedroht, und zwar durch den steigenden Meeresspiegel, behauptet der Sender.

Nun müsste der NDR darlegen, wie viele Zentimeter denn der Meeresspiegel der Nordsee seit dem Bau des Leuchtturms vor 100 Jahren gestiegen ist. Der höchste Anstieg, so der Focus, findet in der Nordsee in der Deutschen Bucht statt, unter anderem, weil ein durch „den Wind verursachtes Aufstauen des Wassers“ stattfindet. Setzen wir dies einmal für die letzten 140 Jahre seines Bestehens permanent an, so wären das etwa 40 Zentimeter, die jetzt angeblich das Bauwerk bedrohen.

Der NDR (bei Minute 00:40): „Der steigende Meeresspiegel setzt dem Bauwerk von 1885 zu. Benhof machen die Roststellen große Sorgen.“ Also die Roststellen im unteren Bereich, die der NDR zu dieser Aussage zeigt? Bedrohung durch Wasserkontakt, weil das Wasser gestiegen ist?

Gleich darauf kommt Manfred Benhof vom Förderverein Roter Sand selbst im O-Ton zu Wort und nennt seine Sicht des Schadensverlaufs:

„Ja, wir haben erst mal vom Dach aus haben wir‘n Wassereintritt in den Turm, und das zieht sich natürlich durch, nech, das geht bis zum Dienstzimmer und dann bis zur Küche. Und wir versuchen seit drei Jahren schon zum Turm hinzukommen um mit Handwerkern diese Arbeiten zu machen, aber das klappt einfach nicht.“

Also reicht der Meeresspiegel schon bis oben zum Turm? Eine alte Aufnahme des Leuchtturmes (Minute 1:58) aus dem Jahr 1921 zeigt den unteren Sockelbereich. Er sieht so aus wie heute und auch der Meeresspiegel scheint gleich hoch zu sein. Aber das ist jetzt für den NDR eher nebensächlich. Hauptsache der Programmauftrag wurde erfüllt und das gehörige Stück Klimahysterie gleich am Anfang mit hineingewebt: Rotes Seemannsgarn zum „Roten Sand“.

Wer nachfragen möchte, um wie viel der Meeresspiegel denn jetzt genau angestiegen ist, so dass das Wasser zum Dach reinfließt, kann dies hier tun:

